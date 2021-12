Encontré en la actuación mi vocación: Markin López

Antes de dedicarse a la actuación, fue futbolista profesional. Y antes de hacer series y películas, empezó actuando en el teatro. Lo que Markin López inició como un hobbie en algunos proyectos escolares en su adolescencia, ahora lo hace de manera profesional en distintos formatos.

Allá por el 2009, después de la invitación a participar en la obra “Se busca marido” en el Teatro Arlequín en la Ciudad de México, fue cuando se dedicó a estudiar para dedicarse a la actuación profesionalmente. Desde entonces, ha desempeñado papeles en producciones comerciales como Vecinos, Club de Cuervos y Narcos México, hasta otras más independientes como Rendez-vous.

Ahora, con el entusiasmo de haber presentado por primera vez en su tierra la obra de teatro Vuelo 2403 con Fermín Martínez y haber tenido un grato recibimiento de su participación en la tercera temporada de Narcos México, Markin habla de la vocación que encontró en la actuación.

¿Qué personaje has disfrutado más interpretar?

Todos tienen su encanto, la neta. Yo disfruté mucho un personaje de teatro clásico que hice justo cuando empezaba, era Narciso, de una obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Lo disfruté mucho. También disfruté mucho “El Zombie” y disfruto mucho a “Rocko” (en la serie Vecinos). Creo que todos tienen algo que los distingue y que los hace muy particulares y muy entrañables para mí.

¿Y los disfrutas aunque sean muy diferentes entre ellos?

De hecho es lo que más me gusta, que sean diferentes entre ellos y que sean diferentes a mí. Hay algunos que no lo son tanto, otros que sí, pero me gusta mucho eso.

¿Sientes que estás cumpliendo un sueño o sientes que aún tienes algo pendiente?

Fíjate que de chico yo nunca pensé en ser actor. A mí no me pasa como a quienes entrevistan y dicen “sí, desde chiquito me veía en un escenario…” la verdad es que no, pero sí siento que encontré una vocación, algo que me apasiona, que no sufro para nada. Yo quiero morirme trabajando si Dios me lo permite, no tengo una fecha para decir “ya me quiero retirar''. No es algo que yo soñaba desde chico, pero encontré esta vocación que me encanta.

¿Qué ha sido lo más difícil de elegir este camino?

Sin duda primero cuando estás estudiando y cuando vas empezando, requiere muchos sacrificios económicos. Luego la gente piensa que el actor inmediatamente empieza a ganar dinero y a salir en las películas y no, hay un trabajo muy fuerte detrás, de formación teatral, de obras de teatro que no son tan atractivas para la gente que te funciona mucho hacerlas.

Yo por ejemplo hice desde teatro clásico hasta cabaret cuando estaba formándome y pues es difícil que la gente se interese por eso, por el ámbito más cultural o por el cine independiente, donde no hay mucho dinero.

O sea, sí requiere sus sacrificios económicos al principio, pero como cualquier carrera.

Y después están los sacrificios del tiempo con la familia o con tu pareja porque a veces en los llamados hay hora de entrada, pero no de salida. O hay que irse a grabar un mes a otro lugar.

¿Actualmente hay un proyecto en el que te gustaría colaborar?

Hay muchos. Porque por ejemplo, vi La Casa de Papel y pensé “qué padre estar ahí”, o veo muchas series norteamericanas que digo, “wow un dia quisiera estar yo ahí”.

Me pasó con la serie de Narcos. Yo la veía y decía “wow, qué padre ha de ser estar ahí. Yo quisiera estar como en ese tipo de proyectos”, y bueno, se dio la oportunidad de estar.

¿Cómo se dio esa oportunidad?

Hice casting y pues nada, me dicen que me quedé como entre cientos de actores. Fue un proceso de casting y un mes después me avisaron que me había quedado con el papel.

¿Te lo esperabas?

Pues no (ríe). Porque yo suelo hacer los castings y me olvido de ellos porque es muy desgastante estar pensando en si me van a hablar o no me van a hablar. Hago el casting lo mejor que puedo y ya, después no es algo que esté en mis manos. Lo dejo ir y después que me sorprendan.

¿Has pensado en algún momento estar detrás de la cámara, dirigiendo, produciendo…?

Dirigir no, pero producir sí. Pero producir para yo actuar. A mí lo que me apasiona es actuar, pero sí me gustaría producir mis cosas, producir algo que yo quisiera, un poco como lo que está pasando con la obra Vuelo 2407, que es algo que a mí me gusta hacer, que yo quiero hacer, que yo quiero decir.

Sí me gustaría producir una película, serie, algo que me sintiera yo muy a gusto haciéndolo. Porque no siempre te hablan de los proyectos con los cuales se te acomodan al cien por ciento. Uno tiene que acomodar sus cosas también para poder darle rienda también a esa creatividad.

¿Hay algún personaje que has hecho con el que te has sentido muy identificado?

Sin duda con “El Zombie” me identifiqué mucho porque yo antes de estar profesionalmente en la actuación jugué fútbol profesional, entonces tuve esa gran similitud con él y me identificaba mucho con su pasión, aunque él la llevaba a un grado superlativo, pero me identificaba mucho. Y obviamente grabar en los vestidores de los estadios, pues me recordaba esas épocas, era fuerte la identificación con él.

¿En qué formato te ha gustado más actuar?

Yo empecé por el teatro y me gusta muchísimo el contacto con la gente, pero yo te puedo decir que lo que más me apasiona, lo que más me gusta muchísimo hacer es el cine. A mí me gusta muchísimo el formato de cine que también se usa para series.

¿Y tu participación en cine independiente como la película Rendez-vous?

Esa película ha sido muy interesante. Ha ganado premios en todo el mundo. Es un thriller, pero es un plano secuencia, hecho en una sola toma. Es una coreografía de una hora veinte y le ha ido muy bien en festivales.

Esa película ha estado por todo el mundo y el director, Pablo Olmos Arayales, es un director muy talentoso. Hasta van a hacer el remake americano de esa película.

En alguna entrevista mencionaste que eres una persona aprensiva, ¿eso te ha ayudado o te ha afectado en tu trabajo?

Yo creo que un poco de las dos. Me ayuda porque eso de ser aprensivo me lleva a ser muy dedicado y muy disciplinado con mi trabajo, como que cuido los detalles, estoy siempre pendiente, no lo dejo ir tan fácil. Pero a la hora de otras cosas el ser aprensivo, me trae mucha ansiedad y muchos problemas porque no puedo dejar ir las cosas.

Creo que es un arma de doble filo, en ciertos momentos quisiera apagarlo, pero en otros momentos siento que me funciona y ahí voy navegando.

¿Con qué actores o directores te gustaría trabajar?

Sin duda Guillermo Del Toro es un gran referente, Cuarón, Iñárritu. No sé, me gusta mucho Tarantino. Claro, esas son super grandes ligas, pero espero trabajar en algún momento con ellos. Y en México con Luis Estrada, Ripstein. Hay muchos directores con los cuales me gustaría mucho trabajar y siempre estoy abierto a las posibilidades.

Pero también te llevas grandes sorpresas con los chavos que van empezando. Ahora, por ejemplo en Narcos me tocó trabajar con gente como Amat Escalante, gente reconocida a nivel mundial y te das cuenta que son super humildes y super generosos y es como la gente de la cual te quieres rodear.

Sí tengo mis miras muy altas en ese sentido, pero también estoy consciente que es paso a paso y es poco a poco.

En La Laguna hay mucho talento, ¿te gustaría hacer proyectos con directores de cine o teatro laguneros?

Claro, por supuesto. Que esa es una de las cosas que no pasa sólo en Torreón. Siento que el actor o el creativo de Provincia, sienten que regresar es un paso atrás. No sé por qué lo ven así, pero al contrario, una de las cosas que buscaba en Torreón con la obra Vuelo 2403 es montar en Torreón el trabajo que se ha venido haciendo afuera. Pero hay muchos compañeros o colegas que sienten que es como dar un paso atrás regresar a trabajar a Torreón, pero al contrario, yo pienso en jalar a esa gente, al talento que está ahí para que nos desarrollemos todos.

Claro que me gustaría trabajar con gente que hace cosas bien chidas allá, que no he tenido oportunidad, la verdad, y no porque no lo quiera, sino porque no se han dado las condiciones. Pero a mí me encantaría colaborar con el talento lagunero. Siempre para cosas de Torreón, siempre estoy puesto.