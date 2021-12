Afirman que aplazamiento de obligatoriedad de seguros en Durango es 'por motivos políticos'

Luego de que los diputados locales determinaron aplazar la obligatoriedad de un seguro de responsabilidad civil se busca que, por lo menos, se inicie con la concientización, informó el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Seguros y Fianzas (AMASFAC), Salomón Bujdud Espinosa, quien atribuyó la decisión a cuestiones políticas.

"Por situaciones políticas, que ahorita viene el tiempo electoral y pues ya ve cómo son los partidos, los diputados, etcétera, les dieron largas y probablemente no va a haber una caución, una multa", declaró en entrevista.

Sin embargo, dijo que ya hubo acercamiento con el alcalde capitalino para ver la posibilidad de elaborar un reglamento, para que ya esté establecida la necesidad del seguro para quienes manejan un vehículo, "aunque no vaya a causar una multa, una sanción". "Queremos trabajar para la educación vial, para concientizar a las personas y que Durango esté dentro de los 18 estados que ya tienen un seguro de responsabilidad civil obligatoria, como en otros países", enfatizó.

SE POSPUSO

Como El Siglo informó, los diputados locales determinaron aplazar hasta el año 2023 la entrada en vigor de la obligatoriedad del seguro de responsabilidad contra terceros, en el caso de los vehículos que circulan en Durango.

El diputado local Ricardo Fidel Pacheco, fue claro al señalar que el aplazamiento no significa la cancelación de la obligación, ya que aunque en los hechos no se podrá infraccionar a quienes no lo tengan por no estar considerado en las respectivas Leyes de Ingresos municipales para el 2022, los automovilistas, de acuerdo con su economía, deberán contratar el seguro de daños contra terceros.