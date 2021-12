Patricia Navidad habla en exclusiva sobre el COVID-19 y su labor en MasterChef Celebrity

Patricia Navidad es una de las finalistas de MasterChef Celebrity y hoy, medirá fuerzas contra Stephanie Salas, Germán Montero y Paco Chacón. Solo uno de ellos ganará el título principal de la "Cocina más famosa de México".

La polémica actriz y cantante habló en exclusiva con El Siglo de Torreón sobre su labor en el programa de TV Azteca, pero también reafirmó su postura ante la pandemia de coronavirus y se autoproclamó como, "una mujer que no se rinde y que no tira la toalla".

¿Cómo estás?

Muy bien, gracias. Me encanta Torreón. Por cierto, lamento mucho la partida de Carmen Salinas, quien nació en Torreón. Se siente feo que se nos adelanten personas que uno quiere y conoce, y más cuando forman parte de todo lo que hemos crecido.

Lograste llegar a la final de MasterChef, que será hoy por Azteca Uno, ¿Cómo te sientes?

Estoy muy nerviosa y emocionada, contenta porque jamás imaginé que iba a llegar a la final. Yo pensé que iba a salir en la primera semana. Puedo decir que es de los proyectos más bonitos que me ha tocado trabajar.

"Estoy agradecida con las personas que me hicieron la invitación para estar en este concurso y con el público con el que nuevamente pude conectarme, en esta ocasión gracias a la cocina. En verdad que les doy las gracias por el apoyo".

Esta experiencia te regresó a los reflectores en la TV, pero, ¿también te sirvió a nivel personal?

La verdad es que sí. Ha sido una experiencia profesional, pero también personal y emocional. Antes cocinaba, en mi familia tenemos el legado de tener buen sazón, sin embargo, no sabía qué tan profunda era la conexión entre la emoción y la esencia con el sabor y la cocina con lo que uno puede crear.

"Como uno se siente, eso se imprime en el sabor y ha sido bien bonito descubrir esto porque en mi caso, ya no lo quiero dejar de hacer aunque no sea mi profesión de primera. Voy a tomas cursos de cocina".

¿Qué sabías cocinar antes de ingresar a MasterChef?

Muchas cosas. En las fiestas de Navidad yo hago los platillos fuertes como el pavo, la pierna y el lomo mechado. Desde tres días antes empiezo a preparar todo. También sé realizar mariscos, los frijoles puercos y todo lo que predomina en Sinaloa (Su estado de origen).

El viernes pasado, en la semifinal, te veías algo tensa y nerviosa, transmitías muchas emociones a los televidentes, ¿Qué pasaba contigo en ese momento?

Efectivamente, en ese momento era un volcán de emociones encontradas. Quería continuar en el programa, pero sabía que me enfrentaba a buenos compañeros como Laura Zapata y Stephanie Salas; sabía que me estaba arriesgando al presentar un cóctel de camarones en una piña, lo hice con todo y me fue maravilloso.

"Ahora, les cuento que también tenía un contraste de emociones porque no estaba tan recuperada de salud, me sentía débil físicamente, más no mental ni espiritualmente. Traía el brazo lastimado porque además me caí. Espero ganar este viernes aunque ya me siento ganadora por el hecho de haber sido parte de MasterChef Celebrity".

¿Qué fue lo que te pasó?

Se dijeron muchas cosas que no eran. Yo fui asintomática de lo que se dijo. Lo que sí fue real fue el problema de la oxigenación. La neumonía la diagnosticaron los médicos, pero si así fue pues también fui asintomática porque no tuve ni moco, ni dolor de pecho, ni nada. Como varios de los compañeros de MasterChef sí tenían síntomas, fue que a mi me dijeron, 've al hospital para que esto no se haga un problema mayor'.

"Ahí fue donde me debilité más porque me pusieron cortisona y me sacaron mucha sangre, así que salí del hospital muy débil, salí cayéndome. Dijeron que estaba intubada y no sé cuántas cosas que eran falsas. Regresé al programa, como pude salí adelante, no soy una mujer que se rinda ni que tire la toalla nunca, como cuando dijeron que se me había caído una toalla íntima cantando, eso fue falso".

Pero entonces, ¿Fue o no COVID-19?

El diagnóstico que pusieron los dos doctores fue doble neumonía, sin embargo, yo no tuve nunca un síntoma de neumonía, se los juro por Dios. Ahora, si fue coronavirus, entonces soy la prueba viviente de que no es lo que dicen que es, ya que sería la prueba letal de que me repuse.

"Yo creo que no hay nada mejor que cuidarnos como lo hemos hecho toda la vida de los virus, las bacterias y parásitos. Hay que alimentarnos bien, hacer ejercicio y vibrar en frecuencia alta para mantener el sistema inmunológico fortalecido y no tener miedo porque el miedo mata a mucha gente".

¿Te hicieron pruebas de COVID-19?

Sí, en MasterChef nos la hacían para poder trabajar. Obviamente salimos muchos que dijeron que era eso (El coronavirus).

Entonces, ¿Si diste positivo?

En esas pruebas, sí. Ustedes ya saben mi forma de pensar el respecto, pero soy profesional y respetuosa y por eso permitía que me hicieran las pruebas. Siempre he sido una persona muy sana.

¿En definitiva que no te pondrás la vacuna contra el coronavirus?

No me voy a vacunar. Yo soy responsable de mi decisión, pero quiero aclarar que yo no estoy diciendo que ustedes no lo hagan, cada quien debe hacerse responsable de lo que decida hacer. Les aclaro también que no soy una persona antivacunas, solo que la del COVID-19 no me la voy a poner.

"Cada quien decide qué pensar y qué creer. Nadie somos dueños de la verdad absoluta, pero dentro de mi forma de pensar soy responsable y en el trabajo me he hecho las pruebas y he seguido los protocolos sanitarios, ya en mi casa y en mi forma de pensar yo tengo derecho a qué hacer conmigo y con mi cuerpo".

Muchas personas te han apoyado, pero otras también te han atacado en redes sociales, ¿Cómo has lidiado con esto?, ¿Lo has visto de alguna manera como un aprendizaje?

Todo en la vida es aprendizaje, todo son lecciones de vida. Yo me quedo siempre con lo bueno de las personas. Yo comprendo que el mundo está muy dividido, hay diferentes pensamientos y no lo veo mal porque así debe ser, la diversidad es parte de la riqueza humana.

"La gente tiene derecho a decir si está de acuerdo o no, en algo; lo importante es que podamos compartir nuestros pensamientos diversos con respeto. Yo no voy a agredir a alguien porque no piense como yo. Créanme que por mi postura ante el COVID-19 varias personas allegadas a mí dejaron de hablarme".

¿Viene algo nuevo en la música o la actuación?

Deseo que MasterChef me traiga bendiciones. Hay varios proyectos que pueden suceder entrando el año. Lo que sí anhelo es retomar la música.

¿Pasarás la Navidad en Culiacán?

Claro que sí. Voy a celebrar la Navidad con mi gente. Espero fortalecer los lazos familiares.

¿Qué le vas a pedir a Santa Claus?

Salud, siempre pido salud para mí y mi familia.