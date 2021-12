Albergues vacíos por clima cálido en Torreón

Las inusuales altas temperaturas que ha registrado el presente mes de diciembre han retrasado el ingreso de personas en situación vulnerable a los albergues temporales de resguardo de Protección Civil de Torreón, así lo reveló esta semana el jefe de la oficina municipal, Alfonso Mijares.

Detalló que prácticamente desde la última semana de noviembre se comenzaron a realizar las gestiones necesarias para acondicionar los cuatro espacios disponibles en Torreón para recibir a personas vulnerables, de tal forma que para la primera semana de diciembre pudieron tener listos los espacios y previendo una baja considerable en las temperaturas.

Sin embargo, debido al poco impacto que han tenido los frentes fríos en la región, dichos albergues siguen hasta esta semana sin mayores ingresos y aún abiertos en espera de que las temperaturas puedan bajar en la recta final de este año y para los meses de enero o febrero.

"No se ha solicitado el servicio, seguimos dando recorridos, sí hemos entregado cobertores a las personas a las que se les ha invitado a ser albergadas o refugiadas, se han negado pero se les ha brindado lo que es la atención… El pronóstico era que la segunda quincena de diciembre iba a bajar la temperatura y enero iba a ser uno de los meses más fríos, no obstante esto no se ha presentado, la temperatura más baja que se ha presentado han sido ocho grados y fue momentáneo, de ahí en adelante las mínimas en diez u once grados, las temperaturas hasta cierto punto agradables en comparación a lo que habíamos tenido años anteriores".

Alfonso Mijares señaló que dicho fenómeno puede ser atribuible al cambio climático, sin embargo deberán de ser los especialistas en el tema quienes confirmen si se trata de una tendencia clara en los últimos años; no obstante, destacó que la obligación municipal es el de mantenerse atentos a los servicios de apoyo cuando llegue el momento de darlos a la población.

En tanto, afirmó que los espacios habilitados como albergues temporales son en el anexo del Auditorio Municipal, instalaciones de Protección Civil, el albergue de Nueva Rosita y el albergue indígena del DIF Torreón.