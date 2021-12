Recorte pone en riesgo la calidad de las elecciones en Durango: IEPC

El Presupuesto de Egresos del Estado aprobado por los diputados para el 2022 contempla un monto etiquetado de 282 millones de pesos al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), instancia encargada de la elección a gobernador y alcaldes.

Sin embargo, el proyecto de presupuesto que había presentado el Instituto era por 422 millones de pesos, por lo que a decir del presidente del IEPC, Roberto Herrera Hernández, lo que se autorizó no será suficiente para todo lo que implica este proceso electoral.

Refirió que se pensaba en la posibilidad de organizar dos debates a gobernador de manera presencial, utilizando la producción e infraestructura de televisoras, "y ahora habría que razonar o sentarnos a ver qué es lo que vamos a hacer, definitivamente es un monto que lo puedo decir con todas sus letras: no nos alcanza", enfatizó.

E hizo un comparativo del recurso que se gastó este año pasado, en un proceso electoral más pequeño.

"Para el proceso 2021 nosotros a cabalidad erogamos un gasto de aproximadamente 270 millones de pesos, para el 2022 simplemente de prerrogativas de partidos políticos son 23 millones de pesos, nosotros erogamos 270 millones de pesos nada más con nueve consejos municipales instalados, ahora tenemos la obligación de instalar 39", manifestó.

Adicionalmente, en 2022 habrá una boleta más ya que se elegirá gobernador y se tiene que contemplar el voto de los duranguenses en el extranjero que cuesta aproximadamente mil pesos por el servicio postal, además del líquido indeleble de millón y medio de pesos. "Tenemos una planeación para un proceso electoral 2021-2022 con otras características", advirtió.

Ante ello, informó que se analizará de manera colegiada al interior del Consejo si ésta determinación del Congreso se impugnará, "lo que tenemos que hacer es dar los pasos necesarios para poder obtener el recurso necesario para poder organizar una organización eficiente, realmente democrática, que podamos garantizarle a los ciudadanos el derecho a votar y ser votados".

Dijo que en estos momentos se apelaría a la voluntad del Ejecutivo Estatal al advertir que con el monto aprobado, aunque no se dejará de organizar elección "sí se pone en riesgo la calidad del proceso electoral".

Y es que, este año hubo una sola elección, pero el próximo se utilizarán dos boletas con características como la posible inclusión de la fotografía.

Adicionalmente ya no se cuenta con mucho material para reciclar ya que se utilizó en el pasado proceso electoral y ya no va a ser posible reutilizarlo nuevamente. Además, el PREP costó 15 millones de pesos en el 2021 y se contaba con recursos que se ahorraron de 2020, pero para el 2022 no hay.

SALARIOS

El presidente del IEPC recordó que hace dos años se aprobó una baja salarial de ocho por ciento para los consejeros electorales, pero aseguró que esto no impacta realmente en los requerimientos de la organización de un proceso electoral. "Nuestros salarios están por debajo del promedio de los organismos autónomos electorales a nivel nacional y a nivel estatal", asentó.

Y agregó que en una elección se trabaja de lunes a domingo y horas extra.