Industriales lamentan reubicación de planta en Caso Dinamita

El sector industrial lamentó que la determinación de reubicar los equipos de Gómez Palacio, tras la compra de Soluciones Mineras de Chemours, al considerar que a esto se puede ahuyentar otras inversiones de la región Lagunera.

Carlos González Silva, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que se perdió una gran inversión para la región Lagunera, cuando en realidad ya pasa el cianuro por esta zona, pues se utiliza para todo el proceso minero, la limpieza de los metales, desde que separan.

"Además de que se trataba de una empresa completamente comprometida con el medio ambiente, con cuidar todo este proceso y se habría restado el tránsito del cianuro, porque viene desde Estados Unidos, entonces, le hubiéramos restado kilómetros", expuso, "sí es una lástima que se vayan las inversiones porque eso ahuyenta otras inversiones".

Señaló que, si lo que se busca es que lleguen inversiones con un valor agregado y que los sueldos no sean de gente operaria sino nivel de profesionistas, como ingenieros o químicos, este es el tipo de empresas que se debería retener.

"Es necesario que entendamos, como comunidad, realmente cuándo se hace daño y cuándo son otros intereses los que realmente están alejando el sistema", comentó, "a nosotros (Canacintra) nos presentaron todo el esquema de funcionamiento, eran cámaras herméticas, se iba a producir y enviar, por lo tanto, la cantidad que ibas a tener era mínima, ahorita pasan por la ciudad más de 100 mil toneladas al año, el producto pasa porque se necesita, no se puede detener y no se puede decir que ya no se produzca porque pararías la minería".

González Silva consideró que, si ya se tiene este flujo, no había una diferencia en este sentido ni un impacto que se pudiera tener en la zona, por lo que llamó a la ciudadanía a analizar bien los problemas de fondo y no dejarse llevar por lo que dice uno u otro, sino que se analice científicamente si realmente se corre un riesgo.

"Cuando las cosas se están haciendo seguras, cuando se está cuidando el medio ambiente, cuando todo se está haciendo correcto, ¿por qué detenerlas?", dijo.

Compra de Chemours

Fue el martes cuando se dio a conocer que una empresa checa compró Chemours; se informó que los equipos en la ciudad de Gómez Palacio serán reubicados. Los equipos de Chemours Laguna, en la planta de Gómez Palacio, serán reubicados en distintos puntos, pues la empresa ahora pertenece a Draslovka, una compañía global líder en la manufactura de productos químicos especializados, con sede en la República Checa y operaciones en todo el mundo.

Un vocero de la empresa informó que el primero de diciembre se concretó la adquisición del negocio de Soluciones Mineras de Chemours, pues durante mucho tiempo Draslovka había buscado ingresar a los mercados mexicano y estadounidense, que considera geográficamente estratégicos debido a sus dinámicos sectores minero, agrícola e industrial.