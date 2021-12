Hoy finalizan las clases de educación básica en La Laguna de Coahuila

Este viernes es el último día de clases en las escuelas públicas de nivel básico de La Laguna de Coahuila. El periodo vacacional comprenderá del 20 al 31 de diciembre de 2021, según marca el calendario oficial de la SEP, y en esta región serán más de 200 mil estudiantes y 11 mil docentes los que tomarán un descanso.

El retorno será el lunes 3 de enero de 2022 y es importante recordar que la primera semana de clases después de vacaciones será de forma virtual para los 800 planteles educativos de la Comarca Lagunera, esto con el fin de descartar cualquier posible contagio derivado de las reuniones de Navidad y de fin de año.

En la primaria Nazario Ortíz Garza, ubicada en la colonia Ampliación Los Ángeles, el director Ignacio Uribe García mencionó que hasta ayer jueves acudieron los alumnos que tomaban clases presenciales y que este viernes será dedicado a los estudiantes cuyos padres y madres de familia optaron porque siguieran con el aprendizaje a distancia.

Recordó que este año no se autorizaron las posadas navideñas en las escuelas con clases presenciales con motivo de la pandemia por el COVID-19. No obstante, dijo que para no dejar pasar el día, los maestros y maestras entregaron los tradicionales bolos a los niños y niñas que asistieron a clases durante estos días.

TAMBIÉN LEE: Primera semana de clases será virtual en La Laguna de Coahuila

"Se suspendieron las posadas, pero nos organizamos como escuela para entregarle a los niños y niñas un bolito por parte de los maestros", añadió.

La matrícula que tiene actualmente la escuela Nazario Ortíz Garza es de 157 alumnos de primero a sexto grado. De esta cifra, un 70 por ciento acudieron a clases presenciales de manera escalonada. Es decir, estaban asistiendo nueve estudiantes en cada grupo.

Uribe García indicó que para el próximo año el reto es mantener la matrícula estudiantil así como localizar a todos aquellos estudiantes con los que derivado de la pandemia se perdió la comunicación. Mencionó que espera que para el próximo año haya alguna novedad referente al refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para el magisterio.

Finalmente, el director aprovechó para dar un mensaje: "Desearle a todas las familias que en esta fechas se cuiden mucho primeramente, que festejen la Noche Buena en familia y en pequeños grupos, que sigamos cuidándonos, el próximo año esperemos que todos tengamos la vacuna. Desearles una Feliz Navidad y un próspero año nuevo".

OBJETOS DE VALOR

Para esta temporada vacacional, la Secretaría de Educación de Coahuila habilitó bodegas de resguardo para evitar robos.