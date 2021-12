Promueven mezcal lagunero

Luis Jorge Ávila Luján tiene 33 años y es administrador financiero, pero hoy impulsa su marca de Mexcal Amanecer.

Explicó que la idea nació en el 2017 con la construcción del palenque y la elaboración del diseño, que tomó cerca de tres años de preparación y, cuando estaban listos para arrancar, en el 2020, llegó la pandemia por COVID-19 al país, lo que retrasó permisos y todos los trámites que debían ser presenciales, por lo que tuvieron que esperar un año para sacar sus marbetes de Hacienda, para poder comercializar.

"Ya teníamos acuerdos con ciertos restaurantes y lo metíamos como 'mezcal de casa', ahí no nos piden los permisos pero era uno o dos en la República", comentó.

En la empresa son tres socios, dos de ellos, originarios de Oaxaca y Luis Jorge como lagunero. Se conocieron en Torreón y consideraron que había una oportunidad interesante de negocio en la región, por lo que decidieron arrancar con ello. Señaló que temas, como las etiquetas, son locales, mientras que otras son una mezcla de Oaxaca-Coahuila.

Consideró que se ha comercializado muy bien y ha obtenido buenos comentarios en cuanto a que no es un mezcal fuerte, adecuado para quienes les gusta esta bebida pero que no están tan acostumbrados a ello, hombres y mujeres, sin que "cale", no solo para paladares de región mezcalera.

Explicó que los principales clientes son gente de 35 a 45 años, en restaurantes. Reconoció que en la región Lagunera es común el consumo de cerveza pero recientemente se ha abierto el mercado a productos como el mezcal o el vino, pues ha crecido la oferta gastronómica, de modo que cada vez más bares y restaurantes han dado la oportunidad a estas bebidas.

"Muchos decían que era una moda pero es más como un estilo de vida porque estás acostumbrado a la cerveza pero te llega a inflamar, el mezcal lo tomas como aperitivo, es rico, lo puedes mezclar... la mixología está muy de moda y se han hecho bebidas muy sabrosas", expresó.

Aquí su recomendación es mezclarlo con concentrado de jamaica, aunque opinó que es más rico directo y disfrutarlo lentamente.

Como emprendedor, Luis Jorge recomendó no bajarse del barco, si ya decidieron entrar en esto de poner un negocio, tratar de seguir y ser constantes, tocar puertas y buscar oportunidades para continuar.

"Se trata de hacer que el sueño se cumpla", comentó, "tenemos que hacer algo, como jóvenes, pensar en nuestro futuro, a veces vivimos muy en el día pero debemos pensar en el retiro, verlo como un negocio propio, en tu futuro y que podemos dejar a nuestros hijos como plataforma de despegue", concluyó.

3 AÑOS tomó la preparación de la marca y la elaboración del producto, de Oaxaca.