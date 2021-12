Meghan Trainor revive su carrera gracias a TikTok

La cantante estadounidense Meghan Trainor lanzó el video musical de su tema "Title", canción que pertenece a su primer álbum de estudio del mismo título publicado en 2015, trabajo del cual se desprenden los éxitos "All That Bass", "Lips Are Moving" y la balada "Like I'm Gonna Lose You". Y es que gracias que la canción se hizo viral la estrella de pop compartió el video que no había tenido un lanzamiento oficial.

El tema de "Title" fue un sencillo promocional que iba a ser lanzado de manera oficial con video musical, el cual fue grabado el 7 de octubre de 2014 en un cinema del centro de Los Ángeles y fue dirigido por Anthony Phan. @meghantrainor ##momsoftiktok ##breastfeeding ♬ original sound - Ashley Elizabeth A pesar de todas las intenciones por lanzar el "track" al mercado, el video nunca vio la luz de manera oficial, y aunque si fue incluido en una edición especial de su álbum "Title", nunca estuvo disponible en Estados Unidos, quedando en el baúl de recuerdos de la cantante. Trainor incluso promocionó la canción en MTV y en presentaciones en Jingle Ball Tour 2014, y sus giras "That Bass Tour" y "MTrain Tour". Los fans de Meghan pueden estar contentos de que finalmente el video ya está disponible en su canal de Youtube luego de que la canción ha tomado relevancia gracias a que se hizo viral en la plataforma de TikTok. @meghantrainor @workinonitpod @Ryan Trainor !!! ♬ Sleigh Ride - Leroy Anderson Este nuevo triunfo en la carrera de Meghan Trainor la ha colocado nuevamente en el panorama musical, y es que la cantante que gozó de gran éxito con su primer álbum "Title" y un impacto más regular con "Thank You", su segundo trabajo discográfico del cual solo despuntaron los temas "No" y "Me Too", comenzó a bajar sus ventas con sus dos últimos discos "Treat Myself" (2020) y el navideño " A Very Trainor Christmas" (2021), los cuales pasaron casi desapercibidos para el público general. En comparación su debut logró la posición número uno del Billboard 200 y vendió más de un millón de copias colocándose como el octavo disco más vendido del 2015. @meghantrainor Catch me and my dad on the @kellyclarksonshow ♬ Ghostbusters - WALK THE MOON 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste