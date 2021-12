Trabajadores sindicalizados protestan ante deuda millonaria en San Pedro

Trabajadores sindicalizados de San Pedro afirman que en la Administración municipal les deben alrededor de 7 millones de pesos por el incumplimiento de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo.

Para exigir que se les cumpla, un grupo de alrededor de 30 empleados, que afirmaron son los más afectados, se manifestó al exterior de la Infoteca municipal, donde se realizaba la sesión solemne de Cabildo, la cual se realizó a puerta cerrada, por el último Informe de Gobierno de la alcaldesa Patricia Grado Falcón, quien el día de hoy viernes dará su mensaje a la ciudadanía en la página oficial de Facebook.

Los inconformes acusaron a su secretaria general, Ana Lilia Sifuentes, de no "velar por los derechos del gremio", ya que el incumplimiento de la mayoría de las cláusulas es desde el inicio de la administración y les advirtió que no se manifestaran.

Luis Martín Vargas, integrante de la mesa directiva del sindicato, manifestó que a la fecha no se ha cubierto el pago de la compensación que reciben los trabajadores al momento de su jubilación, que es de aproximadamente 70 mil pesos; tampoco el apoyo por defunción, que son poco más de 13 mil pesos. Se les deben uniforme y útiles escolares de dos años, entre otros beneficios.

El entrevistado manifestó que durante los tres años les estuvieron dando "largas", pues cuando acordaban una reunión se les cancelaba; incluso en febrero del año pasado, cuando finalmente lograron respuesta, quedaron en que cada mes se iría pagando el recurso de la jubilación y apoyo funerario, pero dijo que solo cumplieron unos tres meses.

"Prácticamente no nos han cumplido nada de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo; en estos tres años nos han dado largas y siempre el portavoz ha sido el secretario del Ayuntamiento, porque durante todo este tiempo la alcaldesa nos recibió una vez y fue cuando nos quiso bajar el sueldo".

Las personas permanecieron por algún tiempo al exterior de la Infoteca, cuyo edificio estuvo resguardado por elementos de Seguridad Pública y luego decidieron trasladarse al edificio del sindicato para buscar a la secretaria general, Ana Lilia Sifuentes, quien les manifestó su molestia por la movilización y les dijo que a las 3 de la tarde se reuniría con el secretario del Ayuntamiento, Job Esaú Salazar, pero manifestaron que a los afectados no se les permitió la entrada y luego de presionar finalmente aceptaron que se nombrara una comisión para que estuviera presente, pero dijeron que al final no hubo respuesta a sus peticiones.

"Se enteraron de que nos íbamos a manifestar y la secretaria general nos habló para decirnos que no lo hiciéramos, que la alcaldesa nos iba a dar respuesta y se nos hizo raro, porque no lo ha hecho en tres años; no creo que lo haga de un día para otro, pero ella lo dijo porque tenía lo del informe, pero nos manifestamos de manera pacífica ".