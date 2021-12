Tec Laguna organizará edición 23 de la Conferencia Mundial COMPUMAG-2021

Por primera vez se realizará en México la edición número 23 de la Conferencia Mundial COMPUMAG 2021 y el organizador principal del evento que se desarrollará en formato virtual del 16 al 20 de enero de 2022 será el Instituto Tecnológico de La Laguna.

COMPUMAG es uno de los eventos que reviste especial importancia en el campo de la electromagnética computacional y que permite que investigadores de todo el mundo presenten sus últimos avances en investigación, compartan experiencias profesionales, intercambien nuevas ideas y amplíen su carrera profesional. En esta edición participarán 280 investigadores provenientes de 250 universidades y centros de investigación de 30 países. Todos ellos expondrán los resultados de sus investigaciones de frontera en el área de la Computación de Campos Electromagnéticos.

El Tec Laguna informó que el COMPUMAG se realizó por primera vez en 1976 en la ciudad de Oxford, Inglaterra. Desde su fundación ha sido uno de los eventos más importantes en el campo de la Computación de Campos Electromagnéticos. Se organiza cada dos años, cambiando su sede de continente, con la finalidad de impulsar y fortalecer la investigación básica y aplicada de la computación de campos electromagnéticos que existe en los diferentes países participantes.

En la edición 2021 del COMPUMAG, el presidente del evento en México es el doctor Marco Arjona, profesor Investigador del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus La Laguna adscrito al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel II.

El doctor extendió la invitación a toda la comunidad académica y empresarial de La Laguna y del país, a aquellas personas interesadas en el área de la computación de campos electromagnéticos que incluye los siguientes tópicos: modelado y formulaciones matemáticas, campos estáticos y quasi-estáticos, propagación de ondas, compatibilidad electromagnética, nano-electromagnetismo y sensores electromagnéticos. También optoelectrónica, modelado de materiales, multi-física en problemas acoplados, modelado multi-escala, homogenización, diseño y optimización matemática, técnicas numéricas, metodología de software, nuevos métodos computacionales en máquinas y dispositivos eléctricos, bio-magnetismo y educación.

Debido a la pandemia causada el COVID-19, el evento se realizará en modalidad virtual, la sede presencial tendría lugar en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Sin embargo, al desarrollar la conferencia en línea se abre la posibilidad de que estudiantes, docentes y público en general que deseen conocer las investigaciones sobre la tecnología puedan formar parte del evento y conozcan los avances de frontera a nivel mundial. Las personas interesadas pueden consultar el sitio de internet: www.compumag2021.com

Se tendrán dos conferencias magistrales, una de ellas impartida por el Profesor David Lowther de la Unviersidad McGill, en Canadá, quién, además es el presidente de la International Compumag Society, interviene con la ponencia “The Past, Present and Future of Computational Electromagnetics”. La segunda conferencia magistral será presentada por el Profesor Paolo Di Barba de la Universidad de Pavia, Italia, exponiendo el tema: “Future Trends in Optimal Design of Electromagnetic Devices”.

Se contará con la participación de las siguientes universidades y centros de investigación extranjeros: Sydney University, Graz University, University of Liege, Universidad de Sao Paulo, McGill University, Beijing University, Sorbonne Université, Grenoble University, University of Lille, Aachen University, Berlin University, Aalto University, University of Athens, Politécnico de Milano, University of Padua, University of Pisa, Kyoto University, Osaka University, Niigata Institute of Technology, Krylov State Research Institute, CERN, ETH Zurich, Korea University, Newcastle University, University of Southampton, Florida State University, Lawrence Berkeley National Laboratory, Michigan State University, y Texas Heart Institute, entre otras. También se contará con la participación de empresas como: Altair, ESSS, Bosh, ABB, Siemens, Fujitsu, Panasonic, LG Electronics, Oxford Space Systems, Honda, SIMULIA Opera UK, entre otras.

Por su parte, el TecNM campus La Laguna contará con la participación del doctor Marco Arjona como presidente, ponente y miembro del International Compumag Society, de la doctora Concepción Hernández, del doctor Jorge Lara, y los alumnos MC. Francisco Jacob Martínez, MC. Jorge Elliott y MC. Manuel Pineda, estudiantes del Doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica de la línea de investigación de Potencia y Energías Renovables, quienes expondrán siete trabajos de sus investigaciones relacionadas con problemas acoplados magnético-mecánico, optimización multi-objetivo del diseño de transformadores de potencia, transformadores de alta frecuencia, y motores eléctricos.