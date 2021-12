'Esta es la historia de cómo conocí a tu padre...', revelan el primer tráiler de la serie con Hilary Duff

Los 2000 están de vuelta, y es que para todos los nostálgicos finalmente se estrenará el spin-off de "How I Met Your Mother" una serie que se convirtió en un clásico. Ahora llega "How I Met Your Father", en donde presentan a un ícono de la televisión estadounidense como protagonista, Hilary Duff ( Younger, Lizzie McGuire).

Esta comedia se estrenará en Hulu el 18 de enero de 2022 en Estados Unidos, aunque aun no hay fecha oficial para su estreno en México, lo más seguro es que llegue a través de la plataforma de Star Plus. En este primer adelanto se puede ver como Sophie (Hilary Duff) tiene citas en 2022, y como vive junto a sus amigos en Nuevo York. Para esta nueva versión más actualizada se puede ver como es el mundo de las citas en tiempos de las apps de citas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hilary Duff (@hilaryduff) La serie tiene la misma dinámica que la versión original, en la que una versión mayor de Sophie le cuenta a sus hijos como es que conoció a su padre. Algo nuevo para esta serie es la diversidad en el elenco con actores como Chris Lowell (GLOW), Francia Raisa ( Grown-ish), Suraj Sharma ( Happy Death Day 2U), Tom Ainsley y Tien Tran. Además de la participación especial de Kim Cattrall ( Sex and the City) como la versión de Sophie del futuro.