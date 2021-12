Trabajadores sindicalizados toman farmacia de la UMF 10 del IMSS en Gómez Palacio

jaimeee

Hoy, 12:06 pm

publicado por: JAIME JAIME

me consta que los unicos empeados con acceso a las medicinas son los sindicalizados del almacén. ante evidencias presentadas, los almacenistas fueron acorralados como los unicos responsables de las medicinas desaparecidas. no falta presupuesto, no faltan medicinas, unicamente las están desapareciendo los empleaduchos del sindicato. ELLOS SON LOS RESPONSABLES DE LAS MUERTES POR FALTA DE MEDICAMENTOS.

