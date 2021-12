El lagunero Mario Domm celebra que Christina Aguilera grabara su canción

Mario Domm cumplió uno de sus más grandes sueños cuando el año pasado le anunciaron que Christina Aguilera estaba dispuesta a grabar una canción compuesta por él. Cuando comenzó en la música, el vocalista del grupo Camila escuchó a la estadounidense cantar en español el tema "Pero me acuerdo de ti", del cubano Rudy Pérez y desde entonces albergó el sueño de algún día componer para la intérprete de "Genie in a bottle".

"Yo todavía no componía ninguna canción y dije: 'lo más increíble que me pasaría en la vida sería que esta señora me grabe una canción y ella nunca volvió a grabar (totalmente en español) hasta hoy que grabó 'Somos nada', una canción en español y la canción es mía; me siento bien contento de poder decir 'estoy vivo y me grabó Christina Aguilera', ¡que chingón!", dijo Domm .

Aguilera es la primera estadounidense en ganar un Premio Grammy Latino y el pasado 18 de noviembre fue reconocida Icono de la música durante la 22 ceremonia de estos mismos premios. Ahí mismo estrenó el sencillo compuesto por el mexicano, quien escribió en total siete canciones para ella, siendo "Somos nada" la elegida.

Para lograr su objetivo Mario se puso a estudiar inglés y ahora no descarta la posibilidad de entregar más temas para distintos artistas anglosajones.

"Fue un trabajo de muchos meses y mucho enfoque para que ese proyecto se consolidada y después de que ahora veo que alguien como ella me puede grabar una canción mía, ahora sí estoy bien hambriento y quiero que me graben muchos más, me siento creativo, motivado y ahora con el inglés un poco mejor" ya lo estoy entendiendo mejor ya puedo empezar a ponerme honestamente bilingüe, no como antes que andaba whasha washa".

El sencillo habla de la debilidad y la fuerza de una mujer que termina una relación amorosa "Soy un péndulo entre luz y oscuridad", dice el tema que será incluido en el nuevo disco de Aguilera. El video musical tiene actualmente más de cuatro millones de reproducciones.

Domm también anunció que en su nuevo disco el grupo Camila integrará temas bilingües para llegar a más público en otros países. En este álbum también se incluye un nuevo tema llamado "Navidad sin ti", el cual está dedicado a todas las personas que este año perdieron a alguien.

Además tanto él como el guitarrista Pablo Hurtado están por comenzar una gira por Estados Unidos llamada "Luz" y junto a Sin Bandera con "4 Latidos Tour".

"Son un par (de temas) que están mitad inglés y mitad español, sentimos que naturalmente están fluyendo de esa manera; Pablo y yo tenemos viviendo en Los Ángeles 11 años y eso ha hecho que nuestro lenguaje cambie, sin quererlo cambiar, siempre hemos tratado de ser muy poéticos, pero estamos mezclando ya, porque también hay mucha gente que conocemos acá y con la que también queremos conectar en esta parte del planeta", señaló el cantante.