Vicente Fernández marca a  familia lagunera

El fallecido Vicente Fernández, dejó huella en la Comarca Lagunera, no solo por sus conciertos, sino porque también marcó a una familia orgullosamente oriunda de la Colonia Santa Rosa de Gómez Palacio.

Una lagunera de nombre Adalinda Vázquez Hernández se convirtió en la ahijada del "Charro de Huentitán" cuando éste aceptó ser su padrino de 15 años, gracias a esa decisión tanto ella como la familia de la gomezpalatina se volvieron muy allegados a "Chente" y su esposa Doña Cuquita.

El Siglo de Torreón dio con la casa de Adalinda en Santa Rosa y aunque no se hallaba en ese momento, citó a esta casa editora el día de ayer en un restaurante del Bulevar Miguel Alemán.

"Ady", como le dicen sus amigos, se encontraba feliz por compartir su historia, pero también triste por la partida de su ídolo y padrino ocurrida el pasado 12 de diciembre.

En el restaurante la lagunera estaba con su madre y hermanas. Al inicio del encuentro contó cómo conoció a Vicente y la forma en la que le hizo la petición de que se volviera su padrino.

"Siempre que él venía lo iba a ver, los tres días que él estaba aquí iba a verlo. Desde que tenía 12 años siempre me gustó su música. Iban a ser mis 15 años y le dije a mi mamá que yo quería que fuera mi padrino.

"En la fecha de mi cumpleaños fui al palenque, entré al camerino y le dije que yo quería hablar con él. Terminó su ensayo y me dijo 'Ven, ¿qué se te ofrece?', le dije que yo quería que junto a Cuquita fuera mi padrino de 15 años", expresó.

Adalinda reveló que a Vicente le encantó que ella le pidiera que fuera su padrino y Doña Cuquita su madrina, ya que la gente comúnmente se enfocaba en él.

"Lo que más le gustó es que nombré a Cuquita, y a raíz de ahí me dijo que fuera al hotel, me dio su teléfono y me dijo 'háblale tú a Cuca y la invitas'. Le hablé y la invité, y a raíz de eso ya tuvimos contacto, hasta la fiesta de quince años", expresó.

Vázquez Hernández sostuvo que el intérprete de "A mi manera" vino a Gómez a la misa, pero no cantó en la Iglesia de Santa Rosa.

"El festejo fue un 29 de diciembre, él y su esposa arribaron al aeropuerto un día antes, yo estaba segura de que vendrían, sin embargo, mis papás me decían que estuviera lista para lo que fuera por si al final no llegaban para que no me pusiera triste. Fuimos a recogerlo y mi mamá les preparó un menudo muy rico que comimos todos en mi casa de Santa Rosa.

"Él no fue a la fiesta, me dijo 'si voy te la voy a echar a perder', tenía razón, había muchísima gente afuera. Se terminó la misa y se fue. No cantó", compartió mientras mostraba algunas de las fotografías de aquel día en que Vicente y su esposa se convirtieron en sus padrinos.

Tras la celebración, "Ady" y su familia siguieron en contacto con los Fernández, tan es así que seguido lo visitaban en el Rancho Los Tres Potrillos, de Jalisco.

"Nos íbamos a verlo. Convivimos también con sus hijos Alejandro, Gerardo y Vicente. Mis hermanas les hacían a todos tortillas de harina porque les gustaban bastante".

De mostrar una sonrisa de oreja a oreja, el semblante de Adalinda cambió, se puso nostálgica al hablar de la muerte del también actor.

"Yo me casé y formé mi familia y las cosas cambiaron, entonces ya no pude ir a verlo a Guadalajara y tampoco pude ir por cuestiones económicas cuando vino al Coliseo en marzo de 2010".

"Cuando supe que se enfermó y que estaba muy mal, mis hermanas y yo rezamos bastante por él. Al saber que había fallecido el domingo nos pusimos muy mal, muy tristes. Se fue un ídolo para el pueblo mexicano y latino", externó y añadió que guardará por siempre los mejores recuerdos de su padrino.