Dura prueba el sábado para Julio 'Canelito' Luna

Un duro compromiso sostendrá el próximo sábado en San Miguel Allende, Guanajuato, el boxeador lagunero Julio "Canelito" Luna, ante el complicado contendiente capitalino, Luis "Lobito" Montelongo.

Y es que el de Gómez Palacio y el de la Ciudad de México, encabezan el atractivo cartel de corte internacional en el estadio de futbol José María "Capi" Correa, el cual espera albergar una buena cantidad de espectadores.

Tanto Luna como Montelongo, contenderán a 10 rounds por el título FECARBOX Welter del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés).

"El título que estoy por disputar, significa mucho para mi", advirtió el joven boxeador, al mencionar que un triunfo representa una gran oportunidad para dar un paso importante en su carrera profesional, pues su objetivo es llegar a ser campeón del mundo, al igual que su hermana, Yuliahn "La Cobrita" Luna.

Está consciente que este combate, le ayudará mucho para avanzar rumbo a lograr la META que se fijó en el primer momento que se enfundó un par de guantes de boxeo. Respecto a u rival en turno, dijo estar enterado de que se trata un oponente duro y aguerrido.

"No me preocupo, me ocupo, y para ello, nos hemos estado preparando muy fuerte cada día, y primero Dios se conseguirá un triunfo en extremo importante".

Desde que tiene memoria, Luna Ávila, ha estado ligado al deporte de los puños, "desde que nací prácticamente me la he vivido en un gimnasio de boxeo, mi papá fue boxeador y desde chico lo acompañaba a sus entrenamientos. Ahí me inició el gusto por el boxeo".

Iniciando su trayectoria en el terreno aficionado a los 12 años, Julio Luna realizó 90 peleas como amateur, teniendo una destacada participación en distintos certámenes a nivel estatal y nacional.

Con 23 años de edad, y con una marca profesional de 17 triunfos, 10 por la vía del nocaut, por dos empates, tiene muy claro su objetivo, que lo obliga a realizar el mejor trabajo de preparación.

"Hice de 8 a 10 rounds de sparring diarios, con diferentes boxeadores de buen nivel de la región", comentó.

Entrena bajo la supervisión de su señor padre, y su preparador física corre a cargo de Rodrigo Téllez.

"La corrida es diario, a los Cerros del Cristo de las Noas, Pancho Villa, y los domingos correnos en el Puente de Ojuela, el tiempo que corro es al rededor de una hora..