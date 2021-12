Probeis busca a talentos laguneros

on la finalidad de detectar a jóvenes talentos del beisbol en la Comarca Lagunera y posteriormente desarrollar sus habilidades para que tengan más posibilidades de convertirse en peloteros profesionales, esta tarde se realizará un try out o pruebas de detección de talentos de la promotora nacional "Probeis", en las instalaciones del estadio de beisbol de la Revolución.

DOS CATEGORÍAS Esta invitación corre a cargo de la instancia gubernamental "Promoción del Beisbol en México" (Probeis), que se encarga de "peinar" todo el territorio nacional, en busca de los talentos que puedan representar a nuestro país en las ligas profesionales de mayor renombre a nivel mundial. Sergio Bejarano, jefe de scouteo de Probeis, será quien encabezará esta actividad, apoyado por el lagunero Héctor "Zacatillo" Guerrero, quien trabaja justamente para Probeis en la detección de talentos en la región lagunera; la asistencia a las pruebas no tiene ningún costo. Se pide que asistan en punto de las 15:00 horas, peloteros de las categorías de 9 / 10 y 11 / 12 años de edad, mientras que a las 16:00 horas iniciarán las pruebas para los jugadores de 13 / 14 y 15 / 16 años. Todos deberán acudir al estadio de beisbol de la Revolución, con minutos de anticipación, para pasar por el filtro sanitario correspondiente, deberán llevar sus zapatos deportivos, guante de beisbol, uniforme (pantalón de beisbol y jersey o playera), además de gorra. Guillermo Murra Marroquín, presidente ejecutivo del Club Unión Laguna, brindó las facilidades para que se realizara el try out en el estadio. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste