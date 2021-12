Autoridades de Durango y directivos de Draslovka agendan reunión por caso 'Dinamita'

Autoridades estatales se reunirán con directivos de la empresa Draslovka (antes Chemours), luego de que se diera a a conocer la adquisición del negocio Soluciones Mineras de dicha empresa, ubicada en la comunidad de Dinamita, que por más de dos años se mantuvo sin operar.

"Estaremos platicando sobre las distintas opciones que se tendrán que hacer ahora en relación al desmantelamiento evidentemente de la planta", dijo el subsecretario de Gobierno en la región Laguna, Oswaldo Santibáñez.

El funcionario de gobierno, recordó que desde su llegada a la dependencia, a mediados del mes de marzo de este 2021, trabajó para tratar de construir acuerdos entre la empresa y los pobladores cercanos a la población, quienes se mantuvieron en contra de la puesta en operación.

"Evidentemente este tipo de noticias no nos gusta a nadie, era una inversión importante que se tenía independientemente de los 'asegunes' que se tuvieron", dijo el subsecretario de Gobierno.

Santibáñez adelantó que en la reunión con los directivos de la empresa Draslovka, además de ver los mecanismos para el desmantelamiento de la planta, se verá el tema legal que la empresa mantiene.

El funcionario recordó que a las afueras de dicha planta se mantuvo un plantón de gente inconforme con su puesta en operación.

"Con el retiro de la planta, dichos bloqueos quedan o deberían quedar a un lado, puesto que su demanda era la planta, por lo tanto si por mala fortuna el grupo siguiera con los bloqueos, nos dejaría el panorama abierto para pensar que es otro trasfondo en ese sentido", comentó Santibáñez.

En cuando a la llegada de la empresa que adquirió el negocio de la planta Chemours, Draslovka, compañía global líder en la manufactura de productos químicos especializados, con sede en la República Checa, el subsecretario dijo que aún no se tiene conocimiento de cómo operará.

"Hasta ahorita no hay nada confirmado, no quisiera hacer una afirmación no confirmada".

SERÁN RESPETUOSOS

Sobre el tema de la planta, el ayuntamiento de Gómez Palacio a través de un comunicado oficial, se declaró respetuoso respecto a las transacciones y decisiones empresariales, como en el caso de las empresas Chemours y Draslovka Holding, que según se informó, tuvieron un acuerdo comercial.

"Al respecto, las autoridades municipales no tienen ninguna intervención, pues se trata de un acuerdo entre particulares", declaró la presidenta municipal, Anabelle Gutiérrez, y agregó que de igual forma, se ha sido respetuoso de los procesos legales que se han enfrentado en este asunto", reza el documento.

La edil indicó que el Ayuntamiento se ha mantenido atento en todo momento a la situación de la empresa, de los pobladores de los ejidos aledaños y de la situación jurídica que prevalece, actuando en todo momento con apego a la legalidad.

Califican de ‘lamentable’ el retiro de inversión

Como lamentable, consideró Manuel Ramos Carrillo, quien durante cinco años fuera el subsecretario de Gobierno en la región Laguna, el hecho de que la empresa Chemours se haya retirado del corredor Dinamita tras su compra por parte de la empresa Draslovka.

“Lamentable, ustedes saben que por cinco años fui subsecretario general de Gobierno, y fue un proyecto importantísimo que logró el gobernador José Rosas Aispuro, y es una lástima que por intereses de unos cuantos, que por intereses que ni siquiera son la de región, se vaya esa inversión tan grande”, dijo el exfuncionario del estado.

Ramos, aseguró que el proyecto de la empresa era viable, de acuerdo con los expertos en la material, “y es una lástima que se tenga que ir”, insistió.

Sobre la nueva empresa Draslovka, Ramos Carrillo espera que se le brinden todas las facilidades y sobre todo, espera que no desmotive a futuras empresas.