Se desata la 'Spidermanía' en La Laguna

Miles de laguneros faltaron al trabajo o no asistieron a clases con tal de ser los primeros en ver Spider-Man: No Way Home.

Este miércoles se estrenó la película en todos los cines de la Comarca Lagunera. Las salas estuvieron repletas y las que se encuentran en centros comerciales vivieron tremenda locura ayer ante el desfile de personas que parecía interminable. El Siglo de Torreón asistió a las 10:30 de la mañana a Cinemex Oriente, en donde se registraron 300 personas para las funciones de las 11:00, 11:15 y 11:30 horas. Varios fans acudieron vestidos de "Hombre Araña" o bien con playeras, chamarras o gorras del personaje de Marvel. En dicho complejo, una mamá de nombre Laura y su hijo Oliver se encontraban ansiosos de ver la película. La señora y su retoño, Oliver contaron que ella faltó al "gym" para poder ver la cinta mientras que "Oli" ya salió de vacaciones de su escuela. Tras tomarse una selfie en uno de los posters del largometraje, Laura contó que fue Oliver quien le inculcó el gusto por "Peter Parker". "Este niño me volvió fanática de 'Spider-Man', ahí nos tienen que todos estos días nos la pasamos viendo en Internet cosas de la película", dijo la lagunera. Octavio compartió que creció viendo series animadas de Marvel y de ahí se volvió seguidor del arácnido. Laura expresó que estaban nerviosos y a la vez felices de por fin ver Spider-Man: Sin camino a casa. "Desde bien tempranito ya tengo la piel chinita. Espero que el personaje nos atrape con sus telarañas de principio a fin", contó. Más tarde, El Siglo de Torreón asistió a Cinépolis Cuatro Caminos, en donde un grupo de cosplayers hizo acto de presencia para que la "Spider-Manía" se desatara aún más. Los chicos hablaron con esta casa editora del legado del arácnido y además se tomaron fotos con los cinéfilos que contentos se acercaron. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste