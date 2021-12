Productor Flow La Movie muere con su esposa e hijos en accidente aéreo

De acuerdo a los primeros reportes, el avión intentaba aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Las Américas, sin embargo, el aeroplano no pudo mantener el vuelo y se impactó, ocasionando un gran incendio.

Los primeros reportes indican que en total nueve personas perdieron la vida, sin embargo la cifra no se ha actualizado en las últimas dos horas.

#Breaking Nine dead in Dominican Republic plane crash -

The incident reportedly involved a private aircraft which crashed during an emergency landing at Las Americas Airport in the capital Santo Domingo: Helidosa Aviation Group announced

pic.twitter.com/5w1ADS8lZY