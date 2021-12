¿Daredevil tendrá un papel importante en la serie She-Hulk de Disney Plus?

Meses atrás, Grace Randolph, una miembro de los Critics Choice Association y crítica certificada por el sitio Rotten Tomatoes, adelantaba que el personaje de Daredevil interpretado por Charlie Cox regresaría para la serie a estrenarse en 2022 en Disney+, She-Hulk.

ALERTA DE SPOILER: Grace adelantó que su aparición sería con el traje del héroe y no como lo hizo en Spider-Man: No Way Home, en donde aparece como abogado del héroe arácnido.

I can ALSO tell you that not only is #CharlieCox in #SheHulk

but he’ll appear in costume as #Daredevil

not just as Matt Murdock like in #SpiderManNoWayHome

When you see him, you’re gonna go crazy #Marvel #MCU pic.twitter.com/sQYrSQ5ERf