¿Quién fue Tania Mendoza?, actriz de 'La mera mera reina del sur' asesinada en Cuernavaca

Figura pública, cantante, actriz y modelo; tenía como apodo "La Reina" y desde 2019 trabajaba en palenques y ferias de toda la República Mexicana. Así era como se autodescribía Tania Mendoza, la artista asesinada este martes en Cuernavaca, Morelos.

"Les comparto", escribió acompañando la imagen de un árbol navideño colocado el pasado 1 de diciembre, donde sobresalen muñecos de telas y esferas grandes en azul, morado y blanco.

Tania estudió en el CEA de Televisa y luego encontró acomodo en producciones de videohome y algunas telenovelas a fines de los 90.

"A Rapto sangriento", donde compartió créditos con Roberto Ballesteros, le siguieron otras películas como "El señor de Sinaloa", con Eleazar García Jr. y "100 kilos de plomo", con Roberto "Flaco" Guzmán.

En 2003 protagonizó "La mera reyna del sur", en donde interpretaba a una mujer fuerte y audaz que enfrentaba a la policía y logra hacerse del control de un cartel de la droga.

No se trata de la versión escrita por el español Arturo Pérez-Reverte y que popularizó Kate del Castillo, sino que la cinta especifica que está basada en una novela escrita por Adelfo Hernández.

La cinta marcó su carrera y de ahí el apodo con el que se le conoció en el medio a Tania.

Participó en el unitario "Mujer, casos de la vida real" y algunos episodios de "El precio de tu amor".

"Vengo de una familia humilde, sencilla, sin lujos y no me da vergüenza decirlo, vergüenza es aparentar alguien que no eres", escribió Mendoza en algún momento.

Hace dos meses presumió una sesión fotográfica realizada para una revista y también el desempeño de su hijo en un equipo de futbol.

"No salgo los sábados, no tengo vicios, no salgo a fiestas, soy de casa y soy fiel", redactó en un mensaje.

Amigos de la actriz y cantante han escrito condolencias a su familia.

"El día de ayer (maretes) le arrebataron la vida. Descansa en paz amiga hermosa. Dios te tenga en su gloria y brille para ti la luz perpetua", escribió su amiga Damaris.

Tania estaba esperando a su hijo en la escuela de futbol a la que asistía, cuando hombres a bordo de una motocicleta, le dispararon ocasionándole la muerte.