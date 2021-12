Ben Affleck culpa su matrimonio con Jennifer Garner de su adicción al alcohol

Una de las relaciones más mediáticas en el medio del entretenimiento es la recién estrenada entre Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes ya habían estado juntos hace años atrás, sin embargo, se separaron y cada uno siguió con su camino, Lopez se casó con Marc Anthony, mientras que Affleck lo hizo con Jennifer Garner, de quien se separó en 2015.

El actor de Batman vs Supermarn: Dawn of Justice, habló sobre su romance con la estrella de la música, de quien dijo tenía miedo de revelar la relación que mantenían ya que no quería hacerle daño a sus hijos que tuvo con su ex.

Pero lo que más impactó sobre sus declaraciones al conductor Howard Stern, es que aseguró que durante si matrimonio con Garner bebía para tolerar la relación.

Para el ganador del Oscar no fue fácil su matrimonio, ya que dijo que "probablemente seguiría bebiendo" si aun estuviera con la protagonista de "Si tuviera 30".

Y es que admitió que su matrimonio no era funcional y que la infelicidad que le provocaba es lo que lo orilló a ingerir alcohol. Sus hijos eran el único motivo por el que no se iba de la relación, pero en 2015, finalmente se separaron. Según señaló que "sentía atrapado".

Aunque señala que Garner es una persona a quien quiere y respeta, por lo que terminaron "amigablemente".

Las declaraciones del también director no fueron muy bien recibidas. Y es que el actor estuvo en rehabilitación y sus palabras "probablemente seguiría bebiendo" dijo si aun siguiera con Garner, con quien tiene tres hijos.

Se conocieron cuando trabajaron juntos en la película inspirada en el personaje de los cómics de Marvel, Daredevil.