Fue un instinto periodístico: Mara Patricia Castañeda ante críticas por 'privilegios' con la familia Fernández

Luego de que Mara Patricia Castañeda se volviera viral en los últimos días por el fallecimiento de Vicente Fernández y por el trabajo que realizó durante el velorio dentro de su rancho 'Los Tres Potrillos' en Guadalajara, Jalisco, ella respondió ante los medios.

La periodista atendió a los reporteros durante algunos minutos, en los que aclaró el presunto 'privilegio' que tuvo dentro del rancho durante el homenaje en el rancho debido a que es exesposa de Vicente Fernández Jr.

"Yo me enteré después, porque además haces las cosas por instinto... no se me ocurrió, sabía que estábamos al aire, sabía que teníamos que nutrir un programa y lo primero que hacía y como lo hacíamos en la vieja guardia, solamente mostré el micrófono", aclaró.

A Mara le recordaron los reporteros los comentarios que hizo Anette Cuburu en Venga la Alegría, donde recalcó el acceso al rancho por ser la exesposa del hijo de Don 'Chente'.

"No fui porque no sabía qué facilidades iba a haber, yo no hablé con ellos para que me ayudaran, nada... fue un instinto", aclaró.

Además, recordó que fue en cuestiones de segundos en los que ingresó al rancho para transmitir desde el interior, pues recibió un golpe por parte de la policía y al ver, Vicente Fernández Jr. dijo: "ella sí entra".