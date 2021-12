Alcalde electo de Torreón rechaza posibilidad de privatizar el Simas

El alcalde electo de Torreón, Román Alberto Cepeda González, rechazó la posibilidad de privatizar el servicio de agua potable en este municipio durante su gestión.

"No, yo digo que hay condiciones para todo, en el caso personal de mi administración, no lo veo que sea posible, creo que ahora lo que es posible es mejorar todas las condiciones, no es momento, yo creo, de hacer movimientos, más que de mejorar el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento, de perfeccionar, de mejorar la operación, la administración, el mantenimiento y las condiciones internas del Simas", expresó.

Aseguró que esa será la estrategia que mantendrá desde su primer día al frente del Ayuntamiento de Torreón, pues así se ha trazado la ruta para ello, en cuatro ejes que deben mejorar en el organismo. En base a ello, consideró que se podrán analizar más opciones, pero insistió en que es fundamental, en la actualidad, dar un mejor servicio a la ciudadanía, que fue parte de su oferta política de campaña y que buscará sostener.

TAMBIÉN LEE: Pendiente, proyecto de energía del Simas Torreón

Específicamente en las áreas de Alumbrado y Limpieza, donde el servicio es concesionado, dijo que se ha tenido ya acercamiento con las empresas y existe la disposición de poder adecuarse a una nueva condición, pues consideró que no se pueden convenir temas que fueron adecuados hace 3, 4 ó 6 años, pues Torreón hoy requiere un número diferente de atención.

Sobre si dichos departamentos tendrían algún ajuste en su nómina, dado que se paga a la Promotora Ambiental de La Laguna y a la Concesionaria de Alumbrado Público de Torreón, Cepeda González consideró que se requiere hacer un reajuste, indiscutiblemente en todo, pues dijo que hay información con la que ya se cuenta, pero otra que no, por lo que ratificarán los datos que se han vertido a partir del primero de enero, cuando físicamente se constate cómo se encuentra cada uno de los departamentos.

Señaló que se aprovecharon los últimos meses para elaborar un proyecto que tiene que ver con obra pública, alumbrado, limpieza, imagen urbana, seguridad, cultura, deporte, pero ya se tiene que plasmar en la realidad, por lo que hoy se busca hacer lo competente para que la información recibida en el proceso de entrega-recepción se traduzca en esta realidad a inicios del 2022.