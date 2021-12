Con menudo y las tortillas de harina consentían a Vicente Fernández en visita a su ahijada lagunera

Con mucho orgullo y alegría, Adalinda Vázquez Hernández compartió la historia de cómo conoció a Vicente Fernández, su padrino de quince años.

“Siempre que él venía lo iba a ver, los tres días que él estaba aquí iba a verlo. Desde que tenía 12 años siempre me gustó su música. Iban a ser mis quince años y le dije a mi mamá que yo quería que fuera mi padrino. En la fecha de mi cumpleaños fui al palenque, entré al camerino y le dije que yo quería hablar con él. Terminó su ensayo y me dijo ‘Ven, ¿qué se te ofrece?’, le dije que yo quería que junto a Cuquita fuera mi padrino de quince años, lo que más le gustó es que nombré a Cuquita, y a raíz de ahí me dijo que fuera al hotel, me dio su teléfono y me dijo ‘háblale tú a Cuca y la invitas’. Le hablé y la invité, y a raíz de eso ya tuvimos contacto, hasta la fiesta de quince años”, relató en entrevista para El Siglo de Torreón.

La ahijada de “Chente”, detalló que su festejo fue un 29 de diciembre, y el artista iba a llegar el 28. Su madre preparó un menudo, fueron a recogerlo al aeropuerto donde, afortunadamente sí llegó.

“El no fue a la fiesta, me dijo ‘si voy te la voy a echar a perder’, tenía razón, había muchísima gente afuera. Se terminó la misa y se fue. No cantó”, relata mientras muestra algunas de las fotografías de aquel día en que Vicente y su esposa se convirtieron en sus padrinos.

“El Charro de Huentitán” y la familia de Adalinda Vázquez se hicieron muy unidos, incluso visitaron el rancho Los Tres Potrillos y pasó una Navidad con ellos en México.

La ahijada de “Chente” mencionó la tristeza que siente por la partida del artista mexicano, pues siempre lo tuvo en sus oraciones.

“Estaba muy triste a pesar de que tenía mucho tiempo sin estar con él. Cualquier detalle con él es un gran recuerdo”.