Arturo Gilio va por la alternativa en 2022

El novillero lagunero Arturo Gilio Quintero lo tiene claro: 2022 será el año de su consolidación definitiva y el último en el que toreará bajo ese status, pues aspira a tomar la alternativa y convertirse en matador.

DETERMINADO

De visita en el estudio de Siglo TV, Arturo comentó ayer sus planes a futuro y sus ambiciones, que pasan desde cerrar de la mejor manera el actual año 2021, hasta obtener triunfos en plazas de primera categoría durante el próximo 2022. Gilio Quintero luce determinado y concentrado en sus objetivos, quiere entregarle a la Comarca Lagunera a un nuevo matador de toros y para ello se prepara día a día, pero también planea paso a paso su carrera, sabiendo que "el hombre propone, pero el toro es el que dispone".

"El próximo año me gustaría que fuera el último para mí como novillero, espero que las plazas que me toque pisar, sean las últimas veces como novillero, pero también deseo cerrar de la mejor manera esa etapa tan bonita, colocándome cada vez mejor para cuando llegue al escalafón mayor. Se que el próximo año va a ser clave para mi carrera, quiero pisar plazas de importancia como Aguascalientes, Guadalajara, si se puede la Plaza México me hace mucha ilusión también, luego buscar Sevilla, donde ya estaba anunciado antes de la pandemia, Madrid y luego ya como salga todo eso, optar por la alternativa", vaticinó.

Sin olvidarse de su tierra, Arturo desea que su despedida como novillero sea ni más ni menos que en la Comarca Lagunera: "me gustaría que mi última tarde como novillero sea algo especial, armar algo en Lerdo a finales de la temporada 2022 y ahí tomar la alternativa, son los planes que tenemos", advirtió.

CIERRE DE AÑO

Antes de pensar en el próximo año, Gilio se concentra en finalizar el actual con un buen triunfo, para lo que ya está anunciado en Michoacán: "voy el día 26 de diciembre a Jiquilpan, toreo junto al rejoneador Fauro Aloi y Jorge Martínez, de España, es un cartel muy bonito, con novillos de Torrecillas, que de hecho voy a tentar ahí. Antes de eso voy a tentar con mi apoderado Pablo Moreno, probablemente echemos unas vacas con mi papá, trato de estar activo siempre", dijo Arturo.

Posteriormente, el sábado 1 de enero de 2022, Gilio iniciará el año de la mejor manera: en el ruedo, al presentarse en la plaza de toros Alejandra, de la ciudad de Durango, donde alternará con Eduardo Neyra, que es local, va a ser una bonita tarde en la que cada uno hará lo que tenga en su mano para salir triunfador".