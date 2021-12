Tránsito de Torreón destaca 'drástico' aumento de tráfico

El jefe de Tránsito de Torreón, Alejandro Gutiérrez, destacó el crecimiento "drástico" que ha tenido el tráfico de la ciudad en prácticamente todos sus cruceros, esto desde la segunda semana de noviembre y con motivo de las celebraciones navideñas y de fin de año.

Señaló el funcionario que ello ha obligado a los elementos a su cargo que extremen la vigilancia en las rúas de mayor incidencia de accidentes, especialmente en el periférico de Torreón y en la zona de Cuatro Caminos, bulevar Revolución y avenidas como Independencia, Juárez y Diagonal Reforma.

"Ahorita hay muchísima afluencia vehicular en todos lados, no hay un parea en donde digas 'por aquí no', el periférico está peor, todo, yo creo que de Álamos hasta Torreón-Matamoros está saturado, está saturado el 80 por ciento del tiempo, hemos bajado la incidencia de accidentes graves, bendito Dios no hemos tenido ¿A qué costo? Pues a lo de siempre, un poquito de molestia de la ciudadanía porque tenemos los operativos, estamos con el 'Radar' y con el 'Carrusel' de disminución de velocidad".

Dijo que para cerrar este 202 sin mayores tragedias viales han triplicado los recorridos de patrullas de Vialidad dentro del llamado "Operativo Carrusel", en el periférico de Torreón, de forma que se garantice que la mayor parte del tiempo los vehículos circulen a máximo 60 kilómetros por hora, especialmente en los carriles centrales y en los laterales se aplica una vigilancia regular.

"Triplicamos los rondines de 'Carrusel', entonces eso nos ha ayudado a disminuir los accidentes graves, están de siete de la mañana a siete de la noche, es donde más hay… Pero ya en la noche disminuye la afluencia y sí hay mucho 'voladito', pero no podemos corretearlos en la noche porque ocasionaríamos un accidente".

Además dijo que también la zona Centro de la ciudad se ha convertido en un lugar en el que mantienen una vigilancia especial, toda vez que se ha aumentado la cantidad de compradores y visitantes por motivo de la cercanía de fiestas navideñas y de fin de año.

En ese sector se han desplegado agentes pedestres para vigilar el orden en los cruceros peatonales, para garantizar que se respeten a quienes deben de realizar movilidad no motorizada, así como para evitar accidentes con camiones de la ruta urbana y otros vehículos de carga.