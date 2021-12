Entrega Zermeño informe a Cabildo

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, entregó durante el martes su último informe de resultados a los miembros del Cabildo, esto mediante la realización de la Décima Sesión Solemne de manera presencial, en el séptimo piso de la Presidencia Municipal.

Fue en punto de las 10:10 horas que se inició con la sesión, que contó con la mayoría de los ediles, además de funcionarias y funcionarios de gobierno, invitados especiales y medios de comunicación, ante quienes se destacó el cumplimiento de la obligación de presentar el informe como marca la ley y de acuerdo a los tiempos de la presente administración.

Sin haber pasado más de 15 minutos de desarrollo de la sesión tomó la palabra la líder de la fracción del PRI en Cabildo y segunda síndica, Dulce Pereda, quien se dijo confundida ante el hecho de que el informe verbal como tal se llevó a cabo en un evento aparte durante el mismo martes en la noche, mientras que la Sesión Solemne fue solamente para la entrega de un informe por escrito.

Además reclamó por la imposibilidad de leer un posicionamiento de su fracción en el desarrollo de la sesión, lo que calificó como una situación de limitación en sus derechos de expresión política.

Ante ello se brindaron diversas explicaciones de parte de la Secretaría del Ayuntamiento y del propio alcalde Jorge Zermeño, quien señaló que la presentación del informe por escrito es una situación ordinaria y que se hace de la misma forma entre gobernadores, presidente de la república y alcaldes de todos los municipios.

También dedicó unas palabras a modo de despedida de la administración, dijo que "así lo presentó el gobernador de Coahuila ante el Congreso, lo mismo sucede en los municipios, no se trata de un 'librillo', se trata de una obligación, los informes se rinden mensual, bimestral y anualmente, yo diría diariamente, diariamente informamos de lo que es público, o sea no es una burla, no es faltarle al respeto a nadie, lo digo con todo respeto y que revisemos cuáles son las normas que nos rigen… Para mi ha sido un honor gobernar Torreón, ha sido un honor estar en un ayuntamiento donde logramos, las dos ocasiones que fuimos electos, las más altas votaciones que ningún candidato en ningún cargo de elección popular ha recibido, eso nos comprometió a más con la ciudadanía, terminamos rindiéndole cuentas de frente a los ciudadanos".

Zermeño Infante consideró que, al margen de las diversas opiniones que se puedan tener en torno a su labor, se ha terminado su trabajo con un trabajo de "de buena fe, lo hicimos siempre pensando en el bienestar y al servicio de los torreonenses".

Presentes

La sesión se realizó la mañana del martes. *Zermeño pesentó su último informe a los miembros del Cabildo. *Se contó con la mayoría de los ediles. *Además de funcionarios y funcionarias de gobierno, invitados especiales y medios. *Se presentó el informe como marca la ley.