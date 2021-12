Buscará más trofeos

a nueva era de Pedro Caixinha al frente de los Guerreros del Santos Laguna, oficialmente ha comenzado. Ayer se realizó la presentación del entrenador portugués, mediante una ceremonia realizada en el Auditorio Orlegi, de Territorio Santos Modelo, donde el estratega albiverde dejó en claro su intención de añadir estrellas al escudo santista.

El acto de presentación, al que además de reporteros acudieron abonados del equipo lagunero, fue encabezado por el presidente ejecutivo del Club Santos, Dante Elizalde, quien estuvo acompañado por Eduardo Fentanes, director de gestión deportiva del club. Sereno y sonriente, Caixinha reflejó que se siente como en casa, de regreso en Territorio Santos Modelo, donde se resguardan los tres trofeos que el equipo ganó durante la primera gestión del portugués, copas que fueron exhibidas ayer y a las que el lusitano pretende sumar algunas más.

'HECHOS PARA GANAR'

En sus primeras palabras, Caixinha afirmó que Santos Laguna es una organización que se enfoca en ganar, más allá de la persona que se encuentre al frente del proyecto deportivo: "Me da un gusto tremendo el volver a estar aquí, en "La casa del dolor ajeno", que se debe en mucho a lo que reflejan nuestros aficionados. Estamos en una institución que está hecha para ganar, más allá de un cuerpo técnico, eso empieza desde los utileros, quienes se ven muy contentos cuando salen a trabajar, el caso de ciencias aplicadas al deporte, inteligencia deportiva, con quienes podemos tener con la presidencia, una dirección conjunta en la que vamos a trabajar", sentenció.

Los logros anteriores ya son cosa del pasado para el lusitano, quien enfoca su META en conseguir más victorias que le acerquen a nuevas copas para la institución: "No quiero pensar en trofeos, estos que están aquí ya son historia, en la sala de trofeos está el hueco para el próximo trofeo, aunque no estamos pensando siempre en eso, sí nos concentramos al máximo en nuestro próximo partido, ese que nos puede llevar a conseguir nuestro próximo trofeo".

La encomienda de Pedro en esta nueva etapa, va más allá de la Liga MX, pues el club tiene la intención de alcanzar alturas internacionales: "Una gran diferencia ahora a lo que veíamos en nuestra primera etapa, es que antes era un equipo de la Comarca Lagunera, ahora se ha vuelto más nacional, gracias a los triunfos y al trabajo, pero enseguida se tiene el tema de ser internacional y una buena oportunidad es ganar la Concachampions, sin duda es un torneo que queremos ganar y buscaremos hacerlo, la filosofía en este equipo debe ser la de buscar ganar todo. Además de vender jugadores a Europa y tener algunos en selección nacional, esos tres aspectos queremos consolidar", advirtió Caixinha.

¿Y EL METROBÚS?

Pedro incluso se dio tiempo de bromear en torno a los cambios que ha visto en la ciudad, a la que regresa seis años después de su primera gestión frente a los Guerreros: "La ciudad tiene algunos cambios, aunque no tiene todavía el metrobús. Hace unos días fuimos a cenar al centro de la ciudad y pude ver una ciudad modernizada, con una zona muy a la española, cerrada para cenar y aunque mi mente está en el futbol 24 / 7, también vale la pena un tiempo para pensar en la familia y alguno para disfrutar", dijo.

¿REFUERZOS?

Cuestionado sobre la plantilla con la que cuentan actualmente los Guerreros y la posibilidad de reforzar algunas zonas del campo, el portugués adelantó: "a mí me gustan más las plantillas cortas, se vuelven más competitivas porque creo que todos los jugadores se sienten dentro, como opciones. Lo que tenemos ahora es una plantilla muy buena, muy joven, de alrededor de 24 años, pero lo más importante es la madurez que nos pueden aportar. Vienen también jóvenes que viven un proceso y les damos seguimiento, la herencia que tenemos de Guillermo (Almada) en cuanto a idea de juego, es buenísima, los jugadores la plasmaban en la cancha y nosotros queremos aprovechar todo lo bueno que él nos dejó y cambiar algunas cosas que van más desde nuestra visión y orientación".

La "herencia" que dejó Almada en el equipo albiverde será aprovechada por el lusitano, pero antes de tomar decisiones, desea evaluar el rendimiento de sus elementos, sobre el terreno de juego: "queremos trabajar con los jugadores día a día, una cosa es tener una idea de juego y hacer un análisis mediante el video, pero necesitamos evaluar al trabajar con ellos, para así hacer un análisis y poder definir lo que deberíamos reforzar, es un proceso que inició con la pretemporada y tenemos hasta el 8 de enero para definir", sentenció.

La posibilidad de regresar a la Liga MX agrada a Caixinha al representar un atractivo reto en el banquillo: "en México debes enfrentar a diferentes entrenadores, con diferentes ideas, eso te hace crecer y aprender, así lo veo. Lo comparo con Portugal, donde Pako Ayestarán es el único entrenador no portugués en la liga portuguesa, donde tenemos una gran escuela de formación, pero todos van a la misma fuente; aquí no, aquí en una semana enfrentas a un equipo con cierto tipo de comportamiento y en la siguiente semana es algo completamente diferente, eso nos ayuda a crecer y reinventarnos".

HABLA FENTANES

Durante la ceremonia, Eduardo Fentanes, quien fue el primer técnico rival de Caixinha en el futbol mexicano, le dio la bienvenida al portugués y alabó sus métodos de trabajo: "El paso anterior de Pedro por la institución, dejó un legado importante, no solamente los trofeos y logros, sino también su metodología que ahora nos identifican. Su personalidad va perfectamente alineada a la filosofía del club, sabemos que vamos a encontrar en este cuerpo técnico, la oportunidad de formalizar los procesos de jugadores con los que contamos, vienen en la voluntad de aportar en ese sentido y a seguir manteniendo a Santos en ese lugar de referencia. Estamos muy contentos e ilusionados, deseando que haya mucho éxito".

ANTUNA Y FERNÁNDEZ SON SOLO RUMORES

Por su parte, Dante Elizalde se dijo ilusionado con este cambio de timón y aseguró que se enfoca en el fortalecimiento de la institución y su modelo de negocio, más allá de los resultados que afirma, llegarán: "Ya hace tres años que Alejandro me dio esta responsabilidad y trabajo para darle alegría y satisfacción a los aficionados. Tratamos de construir esta estructura e infraestructura que al final reditúa en éxitos deportivos, el caso de los resultados no me desquicia, disfrutamos venir cada día. Por lo pronto, seguimos trabajando en el análisis".

El presidente del equipo albiverde sentenció que no contarán más con el volante chileno Diego Valdés, quien emigrará a las Águilas del América, mientras que echó por tierra las opciones de que lleguen a Santos Uriel Antuna y Leo Fernández: "Diego Valdés está en negociaciones con el nuevo club, no se ha anunciado oficialmente porque faltan algunos detalles que no están en nuestras manos y estamos en espera de ello. No entra en planes para el próximo torneo. Lo de Uriel Antuna y Leo Fernández son solamente rumores", culminó.

3 TÍTULOS ha ganado Pedro Caixinha con Santos: uno de Liga, uno de Copa y un Campeón de Campeones.