'Sin rastro', 2 mil 500 alumnos de nivel básico en La Laguna de Coahuila

AMM123

Hoy, 8:25 am

publicado por: JESUS MENA

Pero aun y con su ausencia La SEPC Ya dijo que los pasaran, siempre queriendo apantallar con cifras para no perder presupuesto, pero las escuelas con grandes rezagos materiales y con alumnado sin deseos de superarse, Diran..¿Para qué? A fín de cuentas me van a pasar. Trabajo, esfuerzo y dedicacion de los Profesores para que se los tiren a la basura. ¡No es justo! Aunque también aquí los Complices directos de los alumnos son sus padres, que no cumplen con su responsabilidad educativa con sus hijos

