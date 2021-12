Permanente campaña de vasectomía sin bisturí en Jurisdicción Sanitaria de Gómez Palacio

En el mes de noviembre concluyó la Jornada de vasectomías sin bisturí con una buena respuesta por parte de los varones que ya no desean tener más hijos o que no quieren tenerlos.

Aunque concluyó, la campaña es permanente y se realizan cada viernes en el Hospital General de Lerdo, procedimiento que no tarda más de 25 minutos y que no requiere de hospitalización.

Daniela Rodríguez Villarreal, Coordinadora de Salud Reproductiva en la Jurisdicción Sanitaria número 2 informó que entre los solicitantes a la jornada intensiva que se desarrolló en el mes de noviembre, estaban caballeros desde los 20 hasta 55 años de edad.

Entre las dudas que se externaron y que siguen apareciendo entre los pacientes están: si su rendimiento sexual no se verá afectado; si existen mayores riesgos; es dolorosa; entre otras inquietudes que son despejadas por los expertos.

De acuerdo con la encargada de la campaña de vasectomías, la única persona que se le pide que no asista, es aquella que no está del todo convencida en no querer más hijos.

“La campaña es permanente y se realiza todos los viernes en el Hospital General de Lerdo, el registro es en cualquiera de los centros de salud, es únicamente dirigirse con el personal de enfermería, dejar su nombre, número de teléfono y de parte de la coordinación se comunican con los interesados para dar una fecha de atención”, explicó.