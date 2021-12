Ver pornografía desde los 11 años me dañó emocionalmente: Billie Eilish

La cantante Billie Eilish recién lanzó el video de su tema “Male Fantasy”, de su reciente disco “Happier than ever”. En la primera estrofa de la canción se lee la descripción de una rutina, que involucra pornografía:

“Sola en casa/ tratando de no comer/ Me distraigo con pornografía/ Odio la forma en la que ella me ve / No aguanto el diálogo, ella nunca estará / así de satisfecha, es una fantasía masculina / Volveré a terapia”.

La polémica letra escrita por Billie Eilish tiene una historia detrás: su problemática relación con la pornografía.

“Solía ver mucha pornografía, para ser honesta. Empecé a verla desde que tenía 11 años”, dijo Eilish a Howard Stern durante una entrevista.

La cantante de “Bad Guy” asegura que la pornografía es una “desgracia”, pero que en su infancia la consumía con el objetivo de encajar y obtener estatus.

“Realmente creo que destruyó mi cerebro y me siento increíblemente devastada por haber estado tan expuesta a tanta pornografía”, dijo Eilish, quien considera que el ver porno violento contribuyó a sus problemas de sueño.

Billie Eilish continuó lidiando con las consecuencias durante los primeros años de su juventud, de acuerdo a su relato, pues cuando se volvió sexualmente activa aceptó relaciones abusivas porque pensaba que el sexo debía ser como el de los videos que había visto.

“Me molesta mucho que la pornografía sea tan amada y estoy molesta conmigo misma por creer que estaba bien. La forma en que lucen las vaginas en la pornografía es una jodida locura. Ninguna vagina se ve así. Los cuerpos de las mujeres no son así. No nos venimos así”, atajó.

Billie Eilish creía que se iba a quedar soltera para siempre

En la misma entrevista, Eilish explicó que encontrar una pareja siendo famosa es un tema muy complicado. Incluso pensó que se quedaría soltera para siempre, dijo a Stern.

“Es muy difícil conocer gente cuando está aterrada o cree que estás fuera de su alcance”, agregó Eilish.

La ganadora de premios Grammy explicó que ella no suele tener muchas citas, y que acudir a reuniones y conquetear con las personas no son hábitos propios de ella. También explicó que el año pasado le parecía imposible imaginarse en alguna relación, sin embargo “lo superé muy rápido”, aclaró.