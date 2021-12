Mikel Arriola se niega a poner en duda la 'honorabilidad' del arbitraje en final Atlas Vs. León

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, negó que el arbitraje mexicano esté en crisis y se negó a poner en duda su honorabilidad, después de todo lo que se vivió en la Liguilla. Los juegos de la fase final estuvieron marcados por la polémica, sobre todo por supuesta ayudas al Atlas, que a la postre resultó el campeón del torneo.

"Las actuaciones de la Liguilla me parecieron buenas. El arbitraje de la final, fue un compromiso con estadio lleno e hizo una actuación consistente y pudo con el partido", comentó en rueda de prensa.

Sobre los dichos de la honorabilidad de los silbantes, dijo: "No me metería, como presidente de la Liga MX, en controversias que no están basadas en evidencia… Lo que sí tengo evidencia es que los árbitros se han superado y han mejorado en su nivel. Es verdad que queremos reducir el margen de error, y eso se hace con trabajo y capacitación".

Segura que los árbitros: "Han ido profesionalizándose. Se han integrado temas tecnológicos, la intercomunicación, vino el VAR. Yon de Luisa (presidente de la FMF) presentó el avance en errores no forzados, pero al final el arbitraje es subjetivo y siempre va a generar opiniones encontradas. Lo que sí es que hay espacios entre Federación y Liga, espacios para generar opiniones, críticas. El arbitraje se hace por seres humanos, y hay que estar consciente de esto". Y reafirmó: "No me queda duda de la integridad del arbitraje".

-¿Hay crisis?

"El arbitraje mexicano ha evolucionado, descansa en una comisión de arbitraje que encabeza Arturo Brizio y ese tipo de preguntas están dirigidas él. Nosotros como usuarios, sabemos que hay errores no forzados, pero se han reducido, y jornada tras jornada, hay espacios para platicar, eso es permanente. No me gustaría etiquetar un adjetivo sobre el arbitraje".

Aseguró que hay confianza en el arbitraje. "No fue gratuito que subiéramos el tiempo de juego. Se formó una mesa para revisar el peso específico del arbitraje en el tiempo efectivo de juego, y se ha mejorado".