Critica AMLO tuit de Denise Dresser sobre 'golpe de Estado'

En su conferencia de prensa del pasado 25 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador leyó el mensaje en redes de la politóloga del ITAM, Denisse Dresser, quien aseguró que con el acuerdo presidencial por el que se declaran de seguridad nacional todas las obras prioritarias de su gobierno se dio un "Golpe de Estado".

En las instalaciones del 52 Batallón de Infantería de Guadalupe, Zacatecas, el titular del Ejecutivo expresó: "no hay que perder el sentido del humor, les voy a poner un tuit de Denise que con mi acuerdo de que se le dieran facilidades a las empresas y las instituciones que están construyendo las obras más importantes del gobierno, ella sostiene que di un golpe de Estado".

"Ya no soy Andrés Manuel, sino soy Augusto", dijo el presidente entre risas. "No se midió y es académica, da clases en el ITAM, debe cobrar un dineral, pobres muchachos (…) No es para tanto (…) vamos a avisarle a la gente porque a lo mejor no se enteró que dimos un Golpe de Estado", agregó.

López Obrador consideró que el mensaje de la politóloga "es de mala fe, de ignorancia, en el buen sentido de las palabras, o sea, desconocer sobre un hecho".

REFUERZA MI ARGUMENTO: RESPONDE DRESSER

Al respecto, la politóloga señaló que al dedicarle 10 minutos de la Mañanera confirma lo certera que son sus críticas y refuerza su argumento: "vivimos la erosión de la democracia en México, por la vía de la militarización, el decretismo, el estado de excepción, y el abuso de poder".

Al volver a dedicarme tiempo hoy, @lopezobrador_ confirma que mi crítica es certera. Su ataque refuerza mi argumento: vivimos erosión democrática en México, por vía de militarización, decretismo, ilegalidad, y abuso de poder. Un golpe de Estado “blando” como él le llama. pic.twitter.com/2S4GYyRK6m — Denise Dresser (@DeniseDresserG) December 14, 2021