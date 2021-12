El día que Vicente Fernández invitó a un lagunero a cantar junto a él en Gómez Palacio

Un artista lagunero tuvo la oportunidad de cantar con Vicente Fernández y hasta le dio varios consejos que ha puesto en práctica.

Se trata de Pedro Vicente, quien desde hace años se ha encargado de divulgar la música mexicana en la región, en México y hasta en el extranjero.

El artista dijo a El Siglo de Torreón que fue su madre la que propició el encuentro entre el “Charro de Huentitán” y él.

“Fue el 16 de julio de 2004 en el palenque de la Feria de Gómez Palacio. Mi madre se le acercó y le dijo, ‘Tengo un hijo que canta como usted y canta sus canciones’, a lo que Vicente le respondió, ‘Ahorita lo paso en el evento’”.

Pedro Vicente informó que el jalisciense cumplió su promesa y de manera sorpresiva lo llamó al redondel.

“Vicente ya estaba cantando y que va diciendo en el show, ‘Una señora vino a decirme que su hijo canta con ganas, dónde está el muchacho, vengase mijo pa' acá’”, relató.

El lagunero externó que todo emocionado se dirigió hacia Vicente y juntos entonaron Amor de los dos y Perdón.

“Después de eso, Vicente me dijo que el público lo era todo. Me enseñó a acomodarme el micrófono y me dijo, ‘Tienes una gran voz, sigue tu sueño’. Luego de eso me invitó a su rancho y si fui”, compartió.

El oriundo de la Comarca informó que al igual que miles de personas en el mundo, se encuentra muy triste por la partida de “Chente”.

“Mi más sentido pésame para toda su familia y su público. Se nos fue el último de los grandes, el número uno. En paz descanse mi ‘Chente’, mi ejemplo a seguir”, puntualizó.