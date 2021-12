Cámara Agrícola y Ganadera rechaza supuestos abusos de corporación estatal

La Cámara Agrícola y Ganadera de Torreón rechazó que existan supuestos hechos de abuso de una corporación de seguridad estatal. Juan Carlos Jáuregui, vicepresidente del organismo, dijo que la percepción del sector es totalmente opuesta.

"Nosotros, como organismo, pero sobre todo como coahuilenses, hemos sido testigos de que en los momentos más álgidos que vivió nuestro país, en Coahuila, se puso en marcha una reingeniería que a la fecha rinde resultados positivos, que son a todas luces, tangibles. Por citar un ejemplo, la intervención oportuna y decidida en los municipios de Matamoros y Francisco I. Madero, pues cuando se necesitó, fue precisamente la actuación de esta corporación la que permitió el rescate de dichas ciudades. Definitivamente un caso de éxito", comentó.

Consideró que la reestructura de las fuerzas estatales obedece a las necesidades cambiantes y que, gracias a ello, se mantiene un clima de seguridad que hasta el día de hoy está presente en la entidad. Señaló que la coordinación que se tiene entre las fuerzas públicas es estrecha y cuenta con el total respaldo de los ciudadanos.

"Desde este espacio reconocemos lo enérgico y sólido que ha sido el trabajo, el compromiso y la entrega de esta institución", expuso Jáuregui, "es de llamar la atención que en medio del clima de tensión que se vive en el resto de las regiones de México, y dentro de los reclamos ciudadanos que se elevan a nivel federal, pues las estadísticas no son favorables en torno al tema de seguridad, surja esta información desfasada no solo en tiempo, sino también tendenciosa, lo que nos lleva a preguntarnos si estas acusaciones no obedecen a otros intereses que nada tienen que ver con el bienestar ciudadano".

Por ello, expresó que "nos atrevemos a negar, de manera categórica, que los dichos expresados sean verdaderos. Nuestra percepción es totalmente opuesta y reiteramos hoy nuestro reconocimiento y agradecimiento al gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, a quien agradecemos su política de puertas abiertas para trabajar hombro con hombro gobierno y sociedad, logrando un estado donde imperan la confianza y el orden".

Consideró que, gracias a esta lucha que también es del sector, Coahuila es, hoy por hoy, un estado libre y seguro, por lo que no permitirán que entes ajenos intenten mermar ni difamar estos esfuerzos.