Agua Saludable trabaja en 'plan B' para extracción

El senador con licencia, Gabriel García Hernández, encargado del proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL) dijo que además de analizar otro punto de extracción y zona para la derivadora, se estudia la viabilidad de conectar la tubería directamente en la represa San Fernando.

El senador es la persona designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo las asambleas y llegar a un consenso con los ejidatarios del Módulo 03 San Jacinto- Jerusalem, que originalmente se oponían al proyecto de ASL, pero dijo que ahora se evalúan esas dos opciones para determinar entre las 3 cuál es la mejor.

Recordó que desde la primera asamblea, de las 7 que se han realizado, únicamente en el ejido La Goma, (siendo el único ejido que no ha firmado el acuerdo de voluntades para que ASL avance) se determinó analizar la posibilidad de bajar la derivadora 7 kilómetros aguas abajo del punto propuesto.

No obstante, dijo que además de los estudios de prefactibilidad respecto a otro punto de extracción (distinto al contemplado en el proyecto) se analiza la posibilidad de conectarse directamente de la represa San Fernando.

DISTANCIA

El tramo del río que ocupa el módulo 03 tiene una longitud de 56 kilómetros, medidos desde la presa Francisco Zarco hasta la represa de San Fernando.

San Fernando es la entrada a la parte baja del Distrito de Riego 017 (DR 017), y el lugar donde se distribuye el caudal que transita por el río Nazas a los canales principales Sacramento y Santa Rosa-Tlahualilo.

El módulo de riego 03 San Jacinto- Jerusalem es integrado por usuarios de los ejidos 21 de Marzo, San Jacinto, Juan E. García, León Guzmán, La Goma, Sapioríz, La Loma, El Rayo, 6 de Enero, Los Ángeles, Sector Monterrey, Villa Juárez, Carlos Real, Álvaro Obregón y el sector pequeña propiedad.

TAMBIÉN LEE: Senador resalta relevancia de Agua Saludable

El módulo 03 además se caracteriza en su mayoría por cultivo de maíz y sorgo forrajeros, debido a la demanda de forrajes que presenta la industria de la leche asentada en la Comarca Lagunera, así como los productores de leche de traspatio, que se encuentran diseminados en las comunidades ejidales.

CANALES "PROBLEMA"

El canal principal San Jacinto, es considerado el de mayor grado de dificultad para la operación, tanto por su mayor número de usuarios, como por la gran cantidad de superficie que riega, además de los problemas de diseño y construcción que presenta en algunos tramos y que refieren los lugareños, sobre todo del kilómetro 18+519 al 20+980 (trecho conocido como canal Salamanca), en el que su construcción está en contrapendiente, lo cual afecta de manera indirecta en su capacidad al canal "La Higuera" y el riego de las parcelas que reciben el agua por el canal Salamanca.

El mismo problema que presenta el canal "La Higuera" lo tiene el canal El Sabino, que se origina en el levantador de El Sabino, a la altura del poblado de Santa Anita, ya que en el periodo de aguas controladas no tiene capacidad para conducir el gasto total que transita por el canal principal San Jacinto, lo que dificulta el riego de las 27 parcelas que existen en la zona "De Los Vidrios".

LA TECNIFICACIÓN

El pasado 7 de diciembre, el senador Gabriel García declaró que dos acciones urgentes son: el mantenimiento de canales y el sistema hidráulico para evitar las fugas que llegan al 40% en varios casos, además la tecnificación de riego.

En el presupuesto original de ASL se contempló para este año 2021 una erogación de 2 millones 810 mil pesos para gestión de terrenos, mientras que para el 2022 se proyectó erogar mil 400 millones para tecnificación de riego, gestión de derechos y mejoramiento de eficiencia.

VER MÁS: Avance mínimo en proyecto de Agua Saludable

No obstante al final se autorizó una asignación en el presupuesto federal de 2 mil 300 millones de pesos (a través del Ramo 16 de Medio Ambiente) de un monto total calculado de 5 mil 984 millones 27 mil 51 pesos, para el mismo año, 2022.

RECURSOS PODRÍAN SER ENTREGADOS A USUARIOS

Los recursos para la tecnificación de los sistemas de riego, que contempla el programa Agua Saludable para La Laguna, podrían ser entregados directamente a los usuarios.

Así lo indicó Gabriel García Hernández, responsable del proyecto. Explicó que, en cuanto al mecanismo de asignación de recursos, el compromiso con todos los usuarios de riego es que se hará una inversión importante en la tecnificación de cultivos, para que se ahorren grandes cantidades de agua y se disminuya la idea de que se les va a afectar con un menor volumen.

"Vamos a promover el ahorro de agua instalando estos sistemas de tecnificación, que son sistemas de riego que van a hacer que se ahorre, se habla, entre un 40 y 25 por ciento, de ese tamaño sería la magnitud de ahorro de agua, en el agua de riego, tienen que participar los módulos en la elaboración de los proyectos pero estamos esperando la definición de si se manejan los recursos de manera directa, por parte de cada ejidatario, o se hace a través de los módulos", explicó, "¿cuál es la situación que se vaya a hacer? pues se va a consultar con todos los usuarios".

El senador con licencia opinó que los ejidatarios podrían hacerse cargo de la tecnificación de sus propias superficies sin necesidad de especialistas. "Cada ejidatario cuenta con toda la capacidad técnica y la vocación, no necesitan ingenieros de ningún lado, cada ejidatario es experto en cual es el sistema de riego que hay que instalar", comentó, "los beneficiarios del programa van a ser el sector social y los ejidatarios que aún no tengan la tecnificación de sus riegos, los mecanismos es algo que vamos a platicar entre todos".

Por otra parte, García Hernández dijo que, en las reuniones de trabajo hay una buena cantidad de ejidatarios que se quejan de que arrendaron su tierra hace 30 años, con los derechos de agua, lo que ya concluyó, pero hay señalamientos de despojo, donde no se respetó el arrendamiento y de repente, en el padrón de usuarios aparece el nombre de otra persona, por lo que se hará una revisión a fondo para que se haga justicia y no sean despojados, pero reconoció que también hay casos de personas que quieren vender dos o tres veces sus derechos de agua, lo que puede ser una manipulación y aseguró que esto no se permitirá.

"Lo que nos va a ayudar a descifrar el gran enigma de dónde va a salir el agua es la transparencia de los padrones de usuarios", dijo.

(Con información de Fabiola Pérez Canedo).