Matamoros está en la última etapa de entrega-recepción de la administración

Este lunes inició la última etapa del proceso de entrega-recepción, de la Administración Municipal de Matamoros, en la que incluso se están cediendo las oficinas.

Miguel Ángel Ramírez López confirmó lo anterior y agregó que, se les entregaron las oficinas de los regidores, mañana continuarán con Biblioteca, el jueves la Dirección de Deportes y del área de Prevención al Delito.

Se dijo listo para la toma protesta; "como dice el eslogan del Gobierno electo, ¡estamos listos!" y resaltó que el primero de enero, a las 11 de la mañana iniciará el protocolo con la instalación del Ayuntamiento, en el edificio de la Presidencia Municipal y a las 12 del día, en el Teatro de Ciudad, la toma de protesta.

Dijo que los invitados especiales que tendrá en la protesta, son todas las personas que lo acompañaron en los 60 días de campaña.

"Son los que me van a permitir vivir ese momento inolvidable. Yo creo que todas estas personas son de alto nivel para mi, independientemente del membrete que tienen o no, yo creo que la calidad y el trabajo que han mostrado al partido me hace darles una importancia, independientemente del nivel económico o los estudios que tengan"

Ramírez López al igual que el resto de los alcaldes electos , asistió ayer, lunes a la reunión del Subcomité de Salud, el cual cada semana se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Torreón y que preside el gobernador Miguel Riquelme.

"Como alcalde electo nos permite ir teniendo un desarrollo del trabajo y de las decisiones que se toman en esta mesa tan importante, lo cual nos a va a permitir tomar acciones en un tema tan importante como es la salud"

Consideró que la estrategia que ha el Gobierno estatal, ha posicionado a Coahuila como uno de los estados con buenos resultados en el manejo de la pandemia del COVID-19, pero sobre todo que ha permitido la reactivación económica. "Yo creo que esto tiene que seguir manteniéndose y la indicación es que continuemos así".