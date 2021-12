Mañana inicia vacunación antiCOVID de refuerzo en Gómez Palacio

Mañana martes 14 de diciembre inicia la aplicación de refuerzo de tercera dosis contra el COVID-19 a los adultos mayores de 60 años en este municipio, así como para los rezagados y la segunda dosis para los adolescentes de 15 a 17 años y con alguna comorbilidad, de acuerdo a lo informado por la Dirección Regional de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar.

Juan Lorenzo Blanco Lozano, director regional de la Zona 02, informó que el proceso de la aplicación del biológico será en las instalaciones de la Expo Feria de Gómez Palacio con horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde, todos los días, con excepción del martes 14, que se programó de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde.

DE 60 A 69 PRIMERO

De acuerdo al calendario elaborado por la Secretaría de Bienestar, mañana martes y el miércoles 15 de diciembre, la dosis de refuerzo será para adultos de 60 a 69 años de AstraZeneca, sin importar del laboratorio que recibieron sus primeras dosis.

TAMBIÉN LEE: Durango reporta 36 casos más de COVID-19

Para el jueves 16 se podrán vacunar los adultos mayores, de 70 a 79 años, en tanto que el viernes será para los mayores de 80 años.

También el sábado 18 de diciembre se programó para los adultos mayores que no acudieron el día que les correspondía, con la finalidad que todos puedan aplicarse el biológico, toda vez que aún hay personas de más de 60 años que no han sido vacunados y, de acuerdo a los reportes de la Secretaría de Salud, son los que están enfermando de gravedad, toda vez que no cuentan con ninguna protección.

REQUISITOS

Todas las personas que acudan a la vacunas deberán presentar comprobante de refuerzo de vacunación contra el COVID-19 impreso en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php y una identificación oficial con fotografía.

Respecto a la aplicación de segundas dosis para adolescentes de 15 a 17 años y de 12 a 14 con alguna comorbilidad, las autoridades precisaron que deberán presentar el comprobante de vacunación de la primera dosis aplicada, así como el expediente de vacunación de nueva cuenta, impreso de la página antes mencionada y copia de identificación oficial del padre, madre o tutor que acompañe al menor.

La aplicación para los adolescentes será también desde mañana martes y hasta el sábado 18 de diciembre. En caso de ser menor de edad con alguna comorbilidad, deberán presentar de nuevo su dictamen médico al acudir al centro de vacunación.

VER MÁS: Ocupación COVID en Torreón está al 15 por ciento

Asimismo, se aplicarán primeras dosis para rezagados de 18 años y más, para lo cual deberán presentar el expediente de vacunación impreso en la citada página e identificación oficial con fotografía.

LAS SEDES

En el Centro de Convenciones y el local de la Ganadera, se aplicará el refuerzo para adultos mayores, en tanto que en el Auditorio se atenderá a los adolescentes y con alguna comorbilidad.

La Velaria será la sede para la primera dosis a los rezagados. El acceso al estacionamiento será sólo para los adultos mayores y personas con discapacidad.

Arranca Tercera Dosis

La Secretaría de Bienestar programó la aplicación de tercera dosis para adultos mayores.

*Las actividades darán comienzo a partir de mañana martes en las instalaciones de la ExpoFeria.

*Quedó elaborado el calendario para evitar las aglomeraciones.

*Se pide respetar el calendario, pues no podrán acceder a la vacuna aquellas personas que no les corresponda.

*El sábado 18 será el último día para los rezagados.