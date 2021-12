Reportan tiroteo en el homenaje que realizaban fanáticos de Vicente Fernández en su estrella de Hollywood

Según reportó Rick Montanez de CBSLA, se registraron disparos mientras una multitud de reunía alrededor de la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood de Vicente Fernández, a quien se le realizaba un homenaje de parte de sus fans.

BREAKING: Shots fired in Hollywood as crowd gathers around the Walk of Fame star for #VicenteFernandez , who died this morning. LAPD shut down Hollywood Blvd. Video from a witness | @CBSLA pic.twitter.com/jTKbLutRMI

Según indicó, nadie resultó herido. Aunque una ventana se rompió al otro lado de la calle. Esto ocurrió en Hollywood Bulevard entre Gower y Argyle.

Appears no one was hurt. A window was shattered across the street. This is happening on Hollywood Blvd between Gower and Argyle | @CBSLA pic.twitter.com/JxdeCfmEoq