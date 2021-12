De rodillas, mujer de Torreón le pide a la Virgen que lleve paz a la colonia Bella Vista

De rodillas, con una veladora y un calendario con la imagen de la Virgen de Guadalupe, fue como Beatriz de 31 años de edad entró este domingo 12 de diciembre a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Torreón.

Al fondo, resonaba el Himno guadalupano mientras los fieles católicos abrían paso para que avanzara la mujer hasta el altar que lució repleto de ofrendas florales. A un costado de Beatriz, avanzó su pequeño hijo de 7 años Lionel, mejor conocido como “Messi”. Hizo una oración, dejó su veladora encendida y se levantó.

No pudo contener el llanto cuando recordó que el pasado lunes, justo cuando iba a peregrinar se le quebró su Virgen y quedó en pedacitos.

“Peregriné con los del Club de motos, apenas le iba a poner la Virgen a la moto y se me quebró, tenía con ella como dos años. Me dolió hasta el alma que se me haya quebrado, pero me dijeron que era porque seguramente algo me iba a pasar a mí que porque cuando cayó a mis manos fue cuando pasó a eso”, narró Beatriz entre lágrimas.

Este año, le hizo una petición especial a La Morenita del Tepeyac. Le pidió salud y larga vida para los suyos, pero también le suplicó que le devuelva la paz y la tranquilidad al sector donde habita. Dice que en la colonia Vista Hermosa donde tiene su domicilio hay mucha delincuencia. “Vine a dar gracias y como ahorita mi colonia está muy fea por la delincuencia y todo eso, ya quiero que haya paz y tranquilidad”, dijo con la voz entrecortada.

Beatriz comentó que la distingue la devoción y el amor por la Virgen de Guadalupe. “Es un orgullo como mexicanos que somos, ya ve que ahorita hay muchos cambios de religión y todo eso, pero la más importante es la católica”, mencionó.

En esta fiesta guadalupana 2021, la Iglesia recibió a más de 100 mil personas que acudieron a venerar a la "madre de todos los mexicanos".