'Mija, ni te topo', Eduin Caz explica que ocurrió con la supuesta infidelidad exhibida en redes

Luego de que un video en el que supuestamente aparece Eduin Caz durmiendo junto a una mujer de Chihuahua, el cual generó gran polémica pues se revelaría una infidelidad hacia su esposa Daisy Anahy, sin embargo el vocalista de Grupo Firme ya se pronunció al respecto con un video en donde aclara lo ocurrido.

"Hola, familia, espero que estén teniendo un bonito día. Esto lo hago para aclarar un poquito sobre el video que está circulando en las redes sociales, el cual yo mismo le enseñé hace años a mi esposa porque la señorita quería extorsionarme con ese video. Quería dinero y yo le dije no, no te voy a dar dinero. Preferí yo enseñárselo a mi mujer, yo solucioné el problema con mi mujer, acepté mi culpabilidad", dijo.

Fue Stephanie Hernández quien compartió en TikTik, un mensaje en donde supuestamente la esposa del intérprete de "Ya supérame" la cuestionaba sobre su relación y posteriormente publicó un video donde aparece dormido junto a ella. Algo que el cantante señaló que su esposa ya sabía ya que la chica lo había intentado extorsionar hace años.

"Eso es pasado, eso ya lo pisamos ella y yo. El detalle aquí es que yo no se por qué la señorita lo saca ahorita, ya tiene su fama. Dice que están llegando amenazas. Mija, ni te topo, has lo quieras con tu vida con tus redes sociales. Gracias a Dios yo estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposa", añadió.

Según señaló Hernández los hechos ocurrieron en 2019, cuando Grupo Firme ofreció un concierto en Ciudad Juárez, y aseguró que no sabía que el cantante estuviera casado.

La situación desató muchos memes en redes sociales y algunos hasta aseguraron que el matrimonio de Eduin Caz ya había terminado, sin embargo, este aclaró la situación.

"Yo desde entonces a mi esposa la trato como reina, y la voy a seguir tratando como reina y siempre va a estar para mi, y yo siempre voy a estar para ella, entonces yo estoy muy bien con mi familia, si hacen memes y eso mándemelos, yo los voy a compartir porque están buenísimos y a la señorita que quería fama, pues ahí está su fama. No les puedo decir nada más, gracias a todos por hacerme la tendencia número uno, yo gracias a Dios estoy muy bien con mi familia, les mando un fuerte abrazo, Dios me los bendiga a todos, tema aclarado y no me queda más que decirles gracias", concluyó.