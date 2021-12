Vicente Fernández me dijo que no lo dejara: Merle Uribe

Tras la muerte del cantante Vicente Fernández, Merle Uribe, quien sostuvo una relación amorosa con él en la década de los 80, recordó cómo fueron sus últimos encuentros con "El Charro de Huentitán", a quien recordará por ser uno de sus grandes amores.

"Anduve con él tres años en palenques y todo, a finales del año 79, 80 y 81. Cuando me casé, él lloró mucho y yo también, porque lo quería mucho, pero él siempre fue muy claro en decirme que él nunca iba a dejar a su familia, yo así lo entendí y así lo acepté y cuando él vio el periódico en el 'Esto' que yo me iba a casar me acuerdo que fuimos a Tulancingo y me dijo: ‘no me dejes’ y le dije: ‘no quiero, pero yo sí quiero una familia’", contó Uribe en entrevista..

Según relata la vedette, después de que ella se casó, el intérprete de "Mujeres divinas" tuvo una relación con la actriz Patricia Rivera, que en 1987 tuvo un hijo, Rodrigo, que aseguró era producto de su relación con Fernández.

A pesar de ser un hijo fuera del matrimonio, Vicente cuidó de Rodrigo y le dio su apellido hasta que en 1998 por medio de una prueba de ADN descubrió que no tenían parentesco.

"Nos seguimos viendo en una casa de avenida Churubusco, no siempre para estar juntos, sino para platicar y cuando supo que (Rodrigo) no era su hijo, fue lo último que me dijo. Yo lo vi que estaba muy mal, estaba muy dolido por el engaño que le había hecho Paty. Y ya de ahí él se dedicó a su familia y yo no lo volví a ver", detalló Merle.

En 1989, ambos participaron en la película "Entre compadres te veas", pero la última vez que se encontraron fue a principios de la década de los 2000 en aquella casa de Ciudad de México donde asegura que muchas veces retomaron su relación.

Fernández estuvo casado por más de cinco décadas con María del Refugio Abarca, con quien tuvo a sus cuatro hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra; siempre fue muy claro con Uribe sobre que no dejaría a su familia a pesar de tener un amorío con ella.

Tras enterarse de la noticia de la muerte, en la televisión, Merle estuvo llorando. Aún entre lágrimas reconoce que tiene grandes recuerdos del cantante, pero lo que más va a recordar es el gran amor que le entregó.

"Su sinceridad de que nunca iba a dejar a su familia porque me dijo 'Cuca (María del Refugio), cuando yo empezaba y no tenía ni un quinto, me apoyó’; ella también trabajaba y era quien lo ayudó y él ara muy agradecido, además le tenía un gran amor", reconoce Uribe, quien también afirmó que no asistirá al funeral ni a ninguno de los homenajes.

"Yo soy muy respetuosa y jamás me aparecería en el lugar donde está su familia, sus hijos y Cuquita".