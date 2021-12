Familiares claman justica para la joven Ilse Ivonne en Matamoros

"Que se legisle con perspectiva de género", se exigió ayer sábado durante la marcha que realizaron familiares de la joven Ilse Ivonne e integrantes de colectivas feministas, en el municipio de Matamoros.

También pidieron la sustitución de la cuarta regidora Hilda Salas, quien tomará el cargo el próximo primero de enero, con Miguel Ángel Ramírez López, alcalde electo del municipio, pues afirman que ella fue la abogada los padres y del menor que terminó con la vida de Ilse Ivonne.

La familia está inconforme ya que el señalado únicamente recibió como sanción supervisión familiar, lo que consideran una burla debido a la forma en la que ocurrieron los hechos; cómo se recordara, los restos de Ilse Ivonne fueron encontrados dentro de una bolsa de plástico a las afueras de una escuela, en el municipio de Matamoros.

Rocío Ramos, madre de la víctima, insiste en que el menor no actuó solo debido a que el cuerpo de su hija permaneció durante tres días en el domicilio y que la Fiscalía los ayudó, pues dijo que no aportaron pruebas para demostrar la culpabilidad de los adultos al centrar el proceso únicamente en el menor por los beneficios que le otorga la ley, y prueba de ello es que recuperó su libertad y el proceso lo enfrentó en arraigo domiciliario con un brazalete electrónico.

El contingente se reunió a las 16:30 horas en la entrada del municipio, luego avanzó por las principales calles para terminar en la explanada de la Presidencia Municipal, donde se dio lectura a un pronunciamiento. "Decidimos salir y apropiarnos de las calles para unirnos en una sola voz de lucha… ¡Justicia para Ilse Ivonne y por nuestras hermanas que nos han arrebatado!".

El documento lo dirigieron también al alcalde electo Miguel Ángel Ramírez López. Dijeron que el pasado 4 de diciembre fueron convocados a una reunión con la instancia municipal de la mujer para elaborar lo que calificaron una "supuesta" agenda de género que beneficiará, en su próximo gobierno, a las mujeres matamorenses.

"Qué ironía que dos días después, el 6 de diciembre, el feminicida de Ilse Ivonne fue sancionado únicamente con supervisión familiar. No habrá cárcel, no habrá castigo, no habrá reparación de daño… no habrá absolutamente nada de justicia para Ilse ni su familia".

"Lo peor de todo es que en sus filas y en su Cabildo está la próxima cuarta regidora Hilda Janet Salas, servidora pública del área jurídica, quien fue cómplice de los asesinos y feminicidas de Ilse Ivonne y usted la premia con una regiduría".

También, entre los puntos del pliego petitorio, se exige que se proceda conforme a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a los protocolos de investigación ministerial policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.

"Hacemos un llamado a la Cámara de Diputados del Congreso de La Unión y a la Cámara de Diputados del Congreso Local para que legislen para que los delitos graves cometidos por menores de edad sean juzgados como adultos debido a que el resultado de sus actos tienen el mismo impacto que el que realizó una persona mayor de edad".