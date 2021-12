Maestros marchan por la democracia sindical

Integrantes de la Alianza Magisterial Democrática de la Sección 35 del SNTE organizaron una caravana que partió de ciudad Lerdo rumbo a Torreón bajo el lema "Por la democracia sindical".

Un grupo de más de 50 unidades participó en la movilización con el objetivo de dar a conocer que dicha agrupación se encuentra activa.

Los participantes se concentraron en el estacionamiento de conocido centro comercial de Lerdo ubicado sobre el bulevar Miguel Alemán, de donde partieron rumbo a la Plaza de Armas de Torreón, donde realizaron un breve mitin.

"Que el magisterio de La Laguna se dé cuenta que la Alianza estamos activos todos los días preparándonos para cuando se dé la convocatoria para el cambio de Comité Seccional y nosotros estemos listos", explicó Adán Vaqueiro Adame, dirigente de la Alianza.

En la caravana también denunciaron al representante del Comité Nacional de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Francisco González Mena, a quien acusaron de actos anticipados.

"Nosotros enviamos un oficio a la dirigencia nacional, donde estamos denunciando al representante del Comité Nacional de la Sección 35 porque nos está acusando de actos anticipados de campaña y nosotros no hemos dicho nada del proceso del cambio", comentó el dirigente de la Alianza.

Señaló además que González Mena ya descalificó a dicho movimiento cuando aún no se ha lanzado la convocatoria, razón principal por la que se organizó la caravana el día de ayer.

"Decirles que no tenemos miedo porque no estamos haciendo nada ilegal, no estamos infringiendo ningún reglamento ni ningún estatutos... estamos siguiendo las reglas del juego y esperando que la convocatoria sea publicada", dijo Vaqueiro Adame.

Aunque aun no hay una fecha para que se dé a conocer la convocatoria, se espera que sea dentro del primer trimestre del año.