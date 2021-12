Hubiera querido contar con más recursos: alcalde Jorge Zermeño

"Hubiera querido contar con más recursos", reflexionó este fin de semana el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, previo a la realización de su último informe de resultados, mismo que se tiene programado para el próximo martes 14 de diciembre en punto de las 19:00 horas.

Entrevistado por medios de comunicación este fin de semana, el mandatario hizo un análisis respecto a los aciertos, retos y pendientes que enfrentó durante su administración, misma que inició con un atípico gobierno de un solo año en 2018 y que luego se tradujo en una reelección de 2019 a 2021.

Sobre los pendientes que dejará para el próximo gobierno que será encabezado por Román Cepeda, que además significa el regreso del PRI a la alcaldía de Torreón, Zermeño afirma que es en el plano de la seguridad pública donde hubiera preferido tener mayores recursos para el equipamiento de la Policía de Torreón, así como para la inversión en obras en general.

Dijo que cualquier servicio público "es una obra humana, yo lo he dicho siempre, todas las obras humanas son imperfectas, ¿qué te falta? Pues evidentemente yo hubiera querido contar con más recursos para tener más policías, yo hubiera querido tener más recursos para tener más cámaras de vigilancia en la ciudad, pero lo que se ha hecho se ha hecho bien, hemos buscado con los recursos que tenemos, mejorar con dignidad".

Señaló además que al margen de que el próximo gobierno sea de otro partido, se debe de invitar en todo momento a que la ciudadanía se sume al trabajo de mejora de su propio entorno, a que se participe en la prevención del delito y que el tejido social siga su reconstrucción en todos los ámbitos.

"Convocar a la ciudadanía a que se sume a esto, hablar con veracidad, los temas delictivos son temas permanentes, no quiere decir que si no pasa nada ahorita el día de mañana no sucedan cosas, vivimos en un país donde lamentablemente en muchas regiones el crimen organizado sigue haciendo de las suyas".

Recordó además que en el tema de mejora a la seguridad ciudadana era parte "importante" el apoyo del Gobierno Federal, mismo que hasta antes del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador entregaba un promedio de 20 millones de pesos anuales para el equipamiento y armamento de las corporaciones policiales, dinero que debido a la política de "austeridad" y recortes desapareció de manera definitiva.

*Llamó a la ciudadanía a participar en las acciones de mejora general de Torreón, esto al margen de la administración que esté a cargo.