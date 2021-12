Guillermo Arriaga revela el motivo de su distanciamiento con Alejandro González Iñárritu

Catorce años después de su rompimiento profesional oficial, el escritor Guillermo Arriaga indicó que el problema con el cineasta Alejandro González Iñárritu se debió a que éste no respetó un acuerdo de caballeros.

En una entrevista realizada por el diario español El País, realizada en Madrid, la capital ibérica, Arriaga aseguró que ni siquiera ha visto las películas que en años recientes ha dirigido su excompañero fílmico.

Ambos trabajaron en "Amores perros" (2000), ganadora en Cannes y nominada al Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera, repitiendo la fórmula en "21 gramos" (2003) y "Babel" (2006).

"Era una trilogía que escribí porque pensaba dirigirla yo. Pero Iñárritu me propuso: dámelo. Él quería escribir una comedia romántica. Se lo di con una condición: que firmáramos los dos, como hacen los hermanos Coen, no es nada raro. Estaba ya inventado", comenta al diario español.

"Este era un proyecto muy personal. Participé en todos los procesos: el montaje, el casting e hicimos un pacto entre caballeros que él no respetó. Le insistí en que debía ser un proyecto de dos, en que habláramos de las películas como nuestras. Pero no lo respetó", agregó.

Comentó que aunque la relación estaba lastimada desde su primer trabajo conjunto, siguieron por dos más porque González Iñárritu le puso como ejemplo a los Rolling Stone, donde Mick Jagger y Keith Richards no se hablaban, pero eran mejores juntos que separados.

"No necesitamos ser amigos para trabajar. Pero es que todo resulta mucho más complejo, no se reduce a disparidad de criterios, hay repartos de derechos por medio, cosas así. No se trata de un asunto de narcisismo. Yo siempre defendí el espíritu colectivo de las películas. Yo no trabajo para directores, sino con directores", considera.

Y descarta cualquier reconciliación por su parte.

En octubre de 2020, para celebrar los 20 años de "Amores perros", González Iñárritu y gran parte del equipo de producción incluido elenco, sostuvo una encuentro virtual con la prensa. El único ausente fue Arriaga, ganador en Cannes por Los tres entierros de Melquiades Estrada y el premio Alfaguara por su novela Salvar el fuego.