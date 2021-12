Exhiben supuesta infidelidad de Eduin Caz vocalista de Grupo Firme 

Un video en el que supuestamente aparece Eduin Caz durmiendo junto a una mujer de Chihuahua ha desatado polémica en torno al vocalista de Grupo Firme “por infiel”.

El intérprete de Ya supérame es señalado por mantener una relación fuera de su matrimonio con Daisy Anahy, ya que a través de la aplicación de Tik Tok, quien se hace llamar Stephanie Hernández, compartió un mensaje donde la esposa de Eduin la cuestiona sobre su relación, para posteriormente publicar un video donde aparentemente aparece el artista sinaloense dormido junto a ella.

Hernández, también detalló que lo mostrado ocurrió en el año 2019, cuando Grupo Firme ofreció una presentación en Ciudad Juárez, asegurando que no tenía idea de que el cantante estuviera casado.

VER MÁS: ¿Cuánto cobra Grupo Firme por concierto?

“Ese día del concierto me invitó al after, él se acercó y me empezó a sacar plática, yo no tenía idea que estaba casado, solo sabía que tenía un hijo. Esa noche pasó lo que pasó y ya, eso es todo”, compartió.

Mientras el cantante ha negado los dichos que cuestionan la fidelidad hacia su pareja, muchos afirman que el escándalo habría provocado la ruptura entre Daisy y Eduin Caz.

VER MÁS: Maluma sorprende con su estilo norteño junto a Grupo Firme en el tema Cada quien