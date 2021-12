Suman más de 70 muertos en Kentucky por tornado, asegura gobernador

"Estoy seguro de que ese número (de muertes) está por encima de los 70", afirmó el gobernador en una conferencia de prensa, después de que varios tornados golpearan varias regiones del este de Estados Unidos.

Beshear admitió que inicialmente estaban seguros de que perderían "más de 50" habitantes de ese estado, pero ahora incluso dijo temer que la cifra de víctimas mortales pueda "acabar superando las 100 antes de que termine el día".

Además de Kentucky, los estados de Arkansas, Illinois, Missouri, Misisipi y Tennessee fueron golpeados por alrededor de 30 tornados que dejaron a su paso una estela de devastación.

Mayfield, de unos 10 mil habitantes, es una de las localidades más dañadas por los fuertes vientos en Kentucky.

En el lugar, un tornado derrumbó una fábrica en la que trabajaban más de un centenar de personas.

Beshear había indicado a primeras horas del sábado que en la fábrica "había unas 110 personas en el momento en que el tornado golpeó".

"Creemos que perderemos al menos a docenas de esas personas", dijo en sus primeras declaraciones el funcionario.

Imágenes aéreas de Mayfield muestran edificaciones sin techo o cubiertas por árboles, así como cuadras viviendas prácticamente arrasadas por el tornado.

El fuerte temporal también causó una emergencia en un almacén del gigante del comercio electrónico Amazon situado en Edwardsville (Illinois), que colapsó y causó al menos dos muertos.

También han sido reportadas al menos dos muertes el condado de Lake y una más en Obion, en Tennessee.

En Arkansas al menos una persona murió y varias más quedaron atrapadas en una residencia de ancianos cuando un tornado impactó el edifico en la noche del viernes, informaron medios locales.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó se destinen "de inmediato" más recursos para atender las áreas afectadas, tras ser informado sobre los tornados y las condiciones de clima severo en al menos siete estados del centro-este del país.

Biden se pronunció en Twitter sobre lo ocurrido y lo calificó como una "tragedia inimaginable".

"Esta mañana, me informaron sobre los devastadores tornados en el centro de Estados Unidos. Perder un ser querido en una tormenta como esta es una tragedia inimaginable", agregó.

